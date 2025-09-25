La hinchada de River explotó contra el plantel tras la eliminación con Palmeiras

Más de 2000 simpatizantes coparon el Allianz Parque y, luego de la derrota 3-1, despidieron al equipo con un fuerte cántico de reclamo. El malestar se encendió porque los jugadores no se acercaron a saludar a la tribuna.

Hoy 13:12

River volvió a quedarse afuera de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras, esta vez con un global de 5-2 en los cuartos de final. Si bien el Millonario se ilusionó con el gol tempranero de Maximiliano Salas, la jerarquía del conjunto paulista lo superó y dejó sin chances al equipo de Marcelo Gallardo. La bronca también se trasladó a las tribunas, donde los hinchas riverplatenses descargaron su malestar.

Unos 2000 simpatizantes viajaron a Brasil y coparon el sector visitante del Allianz Parque, alentando durante todo el encuentro. Sin embargo, tras el pitazo final, estalló la tensión: mientras algunos jugadores discutían con el árbitro Andrés Matonte y Gallardo intervenía en medio del tumulto, desde las gradas bajó un cántico que marcó el descontento: “A ver si nos entendemos, los jugadores y la popular…”.

Según consignó Revista1986, la chispa de la bronca fue que el plantel no se acercó a la tribuna a saludar a los hinchas que habían viajado hasta San Pablo. Ese gesto encendió la furia de la barra, que además había tenido un cruce con la del Verdao en la previa. El clásico tema, que suele aparecer en los momentos difíciles, se entonó casi al unísono y resonó con fuerza en un estadio ya vacío de locales.

El contexto deportivo también pesa. Desde 2019, River acumula diez eliminaciones en torneos nacionales y siete en internacionales antes de la instancia decisiva. Es decir, ya son 17 llaves mano a mano sin llegar a una final, un registro que desgastó la paciencia de la gente pese a la idolatría que mantiene por Gallardo.