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SANTIAGO DEL ESTERO | 27 JUN 2026 | 7º
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Termas de Río Hondo: clima ideal para disfrutar del sábado 27 de junio de 2026

Las condiciones climáticas en Termas de Río Hondo son favorables, con temperaturas agradables y cielos despejados. Los termenses pueden esperar un fin de semana soleado.

Hoy 08:01

El clima en Termas de Río Hondo se presenta despejado y agradable para iniciar el fin de semana. Actualmente, la temperatura es de 9.3 °C con una sensación térmica de 9 °C, ideal para disfrutar del aire libre.

Hoy, los termenses podrán disfrutar de un día soleado con una máxima que alcanzará los 18.6 °C. Las condiciones climáticas son perfectas para actividades al aire libre y paseos por la ciudad.

El viento sopla a 5 km/h desde el noreste, lo que contribuye a que la sensación de frescura sea agradable. Con una humedad del 81%, el clima se siente muy cómodo para salir y disfrutar de la jornada.

Para mañana, se espera un clima soleado nuevamente, con mínimas de 11.4 °C y máximas de 19.6 °C. Sin duda, un domingo ideal para los termenses que buscan aprovechar el buen tiempo.

El pronóstico para el lunes indica un día parcialmente nublado, con mínimas de 7.7 °C y máximas de 15.9 °C. Se prevé una ligera disminución en las temperaturas, pero el clima seguirá siendo propicio para disfrutar al aire libre.

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