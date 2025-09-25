Nassif: “Esta feria reivindica al libro como instrumento material, algo que no va a desaparecer nunca”

En diálogo con Diario Panorama, la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología defendió el valor del libro impreso en la 15ª Feria Provincial del Libro.

Hoy 13:15

Por Álvaro Cortez | Fotografía: Macarena Briceño

La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia, Dra. Mariela Nassif, aseguró en diálogo con Diario Panorama que la 15º Feria Provincial del Libro tiene un rol clave para sostener y valorar el hábito de la lectura en todas sus formas, pero sin perder de vista la importancia del libro físico.

“Somos conscientes de que los chicos leen en pantallas, pero reivindicamos el arte de leer en cualquier formato. Por eso fomentamos la inclusión digital en las escuelas, al mismo tiempo que garantizamos el contacto con el libro material, porque es una experiencia que todos los niños y jóvenes deben vivir”, subrayó la funcionaria.

Nassif remarcó que la provincia está trabajando para conectar a todas las escuelas con tecnología, entrega de materiales digitales y dando continuidad al fortalecimiento de la provisión de libros impresos. “El libro es protagonista en esta feria y lo seguirá siendo en la educación”, afirmó.

Durante su recorrido por el 4º Espacio Infanto Juvenil y Cómics en el Centro Cultural del Bicentenario, la ministra destacó la articulación entre Educación y Cultura como política de Estado. Recordó además la iniciativa surgida en la edición anterior, que permitió publicar y entregar a docentes y estudiantes sus propias producciones, en conjunto con la Jefatura de Gabinete y la Subsecretaría de Cultura.

Nassif valoró también la creciente participación de instituciones educativas en la feria y sostuvo que estos espacios ya se convirtieron en “una tradición apropiada por la sociedad santiagueña, que cada año renueva su cartelera con propuestas culturales y educativas”.