Miguel Ángel Russo sigue en observación y volvió a ausentarse de la práctica de Boca

El entrenador Xeneize pasó la noche en el centro médico y esperan la evaluación para definir si recibe el alta. Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez continúan al frente del plantel y podrían dirigir ante Defensa y Justicia.

Hoy 14:10

La situación de Miguel Ángel Russo mantiene en vilo a todo Boca Juniors. El técnico de 69 años volvió a ausentarse de la práctica matutina en el predio de Ezeiza, ya que pasó la noche en el centro médico y durante la jornada se evaluará si está en condiciones de recibir el alta.

Al igual que el miércoles, los entrenamientos quedaron a cargo de Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, quienes incluso podrían ocupar el banco de suplentes este sábado, cuando Boca visite a Defensa y Justicia desde las 19 en Florencio Varela, con la presencia del público Xeneize.

Aunque aún no hay parte médico oficial, según trascendió las recomendaciones médicas serán similares a las que Russo recibió antes del duelo con Rosario Central: reposo absoluto y la indicación de no dirigir el partido. Vale recordar que el DT había recibido el alta médica el lunes tras una internación por un cuadro de deshidratación.

Mientras tanto, el Úbeda se perfila para repetir el mismo once que igualó el último fin de semana ante Central Córdoba en La Bombonera. La expectativa en Boca pasa por la evolución de su entrenador, mientras el plantel intenta sostener la calma en medio de la incertidumbre.