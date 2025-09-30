Legislatura: valoran labor de trabajadores viales santiagueños y política vial integral del estado provincial

En el marco del Día Nacional del Camino y del Trabajador Vial que se celebra cada 5 de octubre, la Honorable Cámara de Diputados declaró hoy de interés las actividades previstas para esa fecha.

En el marco del Día Nacional del Camino y del Trabajador Vial que se celebra cada 5 de octubre, la Honorable Cámara de Diputados declaró hoy de interés las actividades previstas para esa fecha y valoró el trabajo de los trabajadores viales santiagueños “por el esfuerzo de cada día para hacer realidad un política vial integral, planificada y puesta en la gestión pública a lo largo de todos estos años por el Gobierno de la Provincia”.

Esta tarde, durante la sesión ordinaria realizada que estuvo conducida por la presidenta provisional de la Legislatura, Norma Abdala de Matarazzo, la Cámara de Diputados ponderó “la labor que desarrollan los trabajadores viales haciendo nuevos caminos, ampliando y reparando otros, haciendo eficientes los recursos del Estado santiagueño, al contrario de lo que ocurre a nivel nacional con la falta de inversión en rutas nacionales lo que pone en peligro a miles de personas que transitan por todo el país”.

"Saludamos al gremio SIVIPSE que agrupa a estos trabajadores, a su titular Roque Antonio Rojas y a la Comisión Directiva", expresaron.

Aniversario del natalicio del general Perón

En otro tramo de la sesión, el cuerpo Legislativo declaró de interés provincial, social e histórico la conmemoración el próximo 8 de octubre de un nuevo aniversario del natalicio del expresidente de la Nación, General Juan Domingo Perón “en reconocimiento a su figura histórica y a su legado político, social y cultural para el pueblo argentino”.

“El General Juan Domingo Perón fue tres veces presidente constitucional de la Nación Argentina y figura trascendental de nuestra historia política y social. Fue el creador de un movimiento nacional y popular que transformó para siempre la vida del pueblo argentino, incorporando derechos fundamentales a la clase trabajadora, impulsando una amplia legislación laboral y social, y promoviendo un modelo de país basado en la justicia social, la independencia económica y la soberanía política”, argumentaron.

Día del Adulto Mayor

El pleno Legislativo, declaró de interés provincial la conmemoración del Día Internacional del Adulto Mayor, que se celebra cada 1 de octubre, “en reconocimiento a la invaluable contribución de las personas mayores a la sociedad y con el fin de promover políticas públicas que garanticen sus derechos, inclusión y bienestar integral”.

Día del Trabajador Rural

Otro de los proyectos aprobados fue el que declaró de interés provincial, social y cultural la conmemoración el próximo 8 de octubree del Día del Trabajador Rural “en homenaje a quienes con su esfuerzo y sacrificio cotidiano contribuyen al desarrollo productivo, económico y social de nuestra provincia y del país”.

Asimismo, se declaró de interés: el Día del Escribano (2/10); el 120° aniversario de Estación Simbolar (4/10); el 93° aniversario de la ciudad de Pampa de los Guanacos (10/10); el 3° Conversatorio “Por un País sin Hambre” (2/10); la 31° Edición del Festival Guitarras Del Mundo; la designación del santiagueño Emanuel Maciel, como entrenador del Seleccionado Nacional de Kickboxing; la 1ª Expo Agropecuaria 2025 (3/10); la Muestra Educativa Anual y la 9° Feria de Emprendedores (3/10); la Charla: Cáncer de Mama, Más Allá de un Diagnóstico” (9/10) y el 93° aniversario de Monte Quemado (5/10).

Estudiantes presenciaron la sesión ordinaria

Estudiantes y docentes de 5° y 6° de la Escuela Técnica N° 3 Ingeniero Santiago Maradona presenciaron esta tarde la sesión ordinaria de la Legislatura.