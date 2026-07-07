En una nueva “placa planta”, Gran Hermano eliminó a otro jugador

Tras la nueva salida de la casa más famosa del país, 18 participantes quedan en competencia.

Hoy 04:36

Una nueva gala de eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) se desarrolló este lunes 6 de julio, que finalizó con la salida de un participante de la casa.

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De esta forma, ahora quedan 18 jugadores en competencia en el reality conducido por Santiago del Moro, que -una vez más- lució en el programa la camiseta de la Selección, en la previa del partido de Argentina con Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, que los hermanitos podrán ver dentro de la casa.

La gala comenzó con siete jugadores nominados en "placa planta", por lo que fue voto del público negativo: Sebastián Cola, Matías Hanssen, Juan Carlos López, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Mariela Pietro y Leandro Nigro.

Primero bajó de placa Hanssen, que se mostró sorprendido por el apoyo y celebró muy efusivamente.

Luego, lo siguieron Cola, Mariela, JC y Majluf.

Hasta que la definición quedó entre Luana y Nigro.

Finalmente, por decisión del público, Leandro Nigro fue eliminado de Gran Hermano: Generación Dorada.

El joven, que nunca logró sobresalir con su juego, se retiró de la casa del reality acompañado por un hombre disfrazado de planta.

En total, Nigro, que ingresó en medio de la competencia, estuvo 48 días dentro de la casa de GH.

¿Quiénes siguen en Gran Hermano: Generación Dorada?

Con la eliminación de Nigro, ahora quedan 18 jugadores en competencia en el reality.

Ellos son: Solange "Sol" Abraham, Emanuel Di Gioia, Pincoya, Manuel Ibero Durigón, Juani Car, Cinzia Francischiello, Yanina Zilli, Luana Fernández, Tamara Paganini, Charlotte Caniggia, Matías Hanssen, Sebastián Cola, Juan Carlos López, Steffy "Campanita" Pereira, Mariela Pietro, Alejandra Majluf, Yisela "Yipio" Pintos y Andrea del Boca.

Del Moro, en medio del programa, aclaró que el ganador de esta edición de GH: Generación Dorada será uno de los actuales participantes, ya que "se cerró la puerta para competir", por lo que no ingresarán nuevos jugadores.

"Sí podrían llegar a ingresar ex participantes, familiares... Pero para apoyar por un día, una semana, como ha sucedido en otras ediciones... Pero no para competir y ganar. Los finalistas y el ganador están ahí dentro", aseguró el conductor.