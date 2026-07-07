Motociclista agredido en Santa Fe durante un intento de robo violento

Un motociclista de 26 años fue víctima de un violento intento de robo en Santa Fe, donde logró escapar tras ser atacado por un grupo de delincuentes en la Circunvalación Oeste.

Hoy 04:44

En la noche del domingo, alrededor de las 21:20, un motociclista de 26 años sufrió un intento de robo violento en la Circunvalación Oeste, cerca del Rulo de Cilsa, en la ciudad de Santa Fe.

Según la información preliminar, un grupo de delincuentes apareció inesperadamente en la calzada, con la intención de detener su marcha y sustraerle la motocicleta.

La víctima, identificada como J. J. E., resultó herida en una de sus piernas por un objeto contundente lanzado por los atacantes. Luego de este ataque violento, se dirigió al hospital Cullen para recibir atención médica y posteriormente presentó una denuncia ante las autoridades.

Según el relato del motociclista, durante el ataque, los delincuentes le arrojaron fierros y garrotes, uno de los cuales le causó lesiones en la pierna derecha. Además, los atacantes realizaron varios disparos con armas de fuego mientras él intentaba escapar acelerando.

A pesar de la peligrosa situación, el motociclista logró mantener el control de su vehículo y alejarse del lugar sin detenerse. Al percatarse de que su intento de robo había fracasado, los delincuentes huyeron y actualmente se encuentran prófugos.

La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de la Provincia de Santa Fe fue informada del incidente, y el fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ha iniciado las primeras investigaciones.

Las autoridades de la Policía de Investigaciones (PDI) están trabajando para determinar el número de involucrados en el ataque y están analizando cámaras de videovigilancia y otros elementos de interés. Al mismo tiempo, el Área Científica lleva a cabo tareas técnicas para ayudar a esclarecer este violento ataque criminal.