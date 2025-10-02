Incertidumbre en Boca: el santiagueño Zeballos no juega y su presente preocupa

El “Changuito” volvió a quedar marginado de la lista de convocados, esta vez ante Defensa y Justicia. Aunque el cuerpo técnico aclaró que fue una decisión táctica, la situación del delantero santiagueño genera dudas.

Hoy 20:16

La ausencia de Exequiel Zeballos sorprendió en la última nómina de Boca frente a Defensa y Justicia. El atacante entrenó con normalidad durante toda la semana, pero Claudio Úbeda explicó que se trató de una “elección de plantel” y descartó cualquier lesión. La decisión no dejó de llamar la atención, sobre todo porque el Xeneize presentó apenas cuatro delanteros en Varela.

El santiagueño de 23 años atraviesa un presente irregular. Desde que Miguel Ángel Russo volvió al club, sus apariciones fueron esporádicas. Incluso en el Mundial de Clubes, donde sumó minutos ante Benfica y Bayern, terminó pidiendo el cambio frente a Auckland City por una molestia muscular, aunque los estudios médicos no mostraron lesión.

Ya en el Torneo Clausura, el Chango quedó afuera contra Argentinos Juniors y Unión, volvió a ser citado en Copa Argentina pero no jugó, y recién sumó rodaje frente a Racing y en Mendoza contra Independiente Rivadavia, donde marcó un gol. Luego, una molestia en el tobillo lo marginó ante Central Córdoba, pero volvió a entrenarse con normalidad en la previa al duelo con Defensa.

La determinación de dejarlo fuera del viaje genera especulaciones. Por un lado, Boca redujo su recambio ofensivo, ya que tres de los cuatro atacantes citados fueron titulares. Por otro, varios futbolistas sin minutos recientes, como Fabra, Martegani o el propio Janson, ocuparon un lugar en la lista.

A casi cinco años de su debut en Primera con Russo, Zeballos no logra consolidarse como el jugador que alguna vez fue señalado como una de las mayores promesas del club. Boca recibe este domingo a la Lepra en La Bombonera y la gran incógnita es si el “Changuito” volverá a la nómina o seguirá en la cuerda floja dentro del plantel.