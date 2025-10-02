La intendente Fuentes participó de la asamblea de la Federación Argentina de Municipio

Representantes de todo el país participaron de la reunión.

Hoy 22:23

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, participó de la asamblea de la Federación Argentina de Municipios (FAM) en donde representantes de todo el país solicitaron al Gobierno de la Nación que cumpla con la Constitución Nacional, la división de Poderes y el federalismo.

La Ing. Fuentes compartió el encuentro con otros jefes comunales de ciudades de Santiago del Estero.

Al finalizar, la asamblea emitió un comunicado en el que exigen a la Nación que modifique su rumbo económico por las consecuencias sociales que ha generado en todo el país.

"Los recursos coparticipables y discrecionales que se transferirán a las provincias (y, por ende, a los municipios que las componemos) son, en términos reales, un 36,7% menores que lo proyectado para este año, en el que ya nos quitaron más del 80% de los fondos educativos, entre otros, que recibíamos hasta fines de 2023", indicaron los intendentes en el documento.

Entre otros temas, también expresaron su preocupación por la situación de las universidades nacionales, los ajustes practicados a la salud pública y el abandono de la obra pública nacional, que afecta directamente a las economías de cada ciudad, a la producción, al turismo y a la seguridad vial