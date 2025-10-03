El Changuito Zeballos vuelve a la convocatoria de Boca para enfrentar a Newell’s

El delantero santiagueño está en la lista de concentrados para el partido del domingo al igual que Edinson Cavani.

Exequiel Zeballos vuelve a estar entre los convocados de Boca Juniors y será una de las principales novedades para el duelo de este domingo frente a Newell’s, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. El delantero había quedado marginado del último partido ante Defensa y Justicia por decisión táctica.

Claudio Úbeda, DT interino ante la situación de Russo, aclaró días atrás que su ausencia se debió a una "elección del plantel" y no a cuestiones físicas, por lo que ahora vuelve a estar a disposición.

Además de Zeballos, también se producirá el retorno de Edinson Cavani, quien superó una distensión en el psoas derecho y volverá a integrar la lista tras perderse los encuentros frente a Central Córdoba y Defensa. Sin embargo, el uruguayo de 38 años iría al banco de suplentes, mientras que el ataque seguiría conformado por Miguel Merentiel y Milton Giménez.

El que no podrá estar será Carlos Palacios, quien continúa lesionado y cederá su lugar en el equipo a Alan Velasco. Así, Boca formaría con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Con el Changuito Zeballos nuevamente disponible, Boca buscará sumar de a tres en la Bombonera y recuperar terreno en la tabla, con el objetivo de volver a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.