Quimsa recibe a Atenas de Córdoba buscando volver al triunfo en la Liga Nacional

La Fusión enfrentará al Griego desde las 21.30 en un duelo que promete.

Hoy 09:00

Esta noche, Quimsa recibirá a Atenas de Córdoba en el estadio Ciudad, en el marco de la cuarta semana de la Liga Nacional de Básquet. El equipo santiagueño intentará reencontrarse con la victoria después de la ajustada derrota sufrida en Mar del Plata ante Peñarol.

Con un récord de 2 triunfos y 2 derrotas, la Fusión necesita mejorar su rendimiento en los minutos finales, donde ha perdido sus dos encuentros. En el debut cayó ante Instituto, tras un doble agónico de Tomás Monacchi, y frente a Peñarol volvió a sufrir un revés en los últimos segundos con un triple de Xavier Carreras. La clave estará en mantener la concentración durante los 40 minutos de juego para volver a la senda del triunfo ante su gente.

Por su parte, Atenas, el club más ganador en la historia de la Liga, llega con un récord de 3 victorias y 2 derrotas y atraviesa un buen momento. En su última presentación superó con autoridad a Boca por 87-71. El santiagueño José Montero, quien arrancó desde la banca, tuvo una gran actuación con 9 puntos (3 de 4 en triples), 2 rebotes y 2 asistencias.

En Quimsa, la gran incógnita pasa por la posible vuelta de Nicolás Romano, pieza clave para reforzar el juego interior y ampliar la rotación. El ala pívot juninense será evaluado hasta último momento para definir su presencia.