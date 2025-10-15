El dólar oficial salta $30 y se vende a $1415, mientras las acciones argentinas se mantienen en alza

Persisten dudas en los inversores luego de que Trump condicionara la ayuda financiera al triunfo electoral del oficialismo para el próximo 26 de octubre.

Hoy 11:22

El dólar oficial inició este miércoles en alza y se vende a $1415 en las pantallas del Banco Nación. Mientras, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street mostraban alzas de hasta 8%. En tanto, los bonos en dólares rebotaban hasta 2%. El riesgo país se ubica por encima de los 1000 puntos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Así, a 11 días de las legislativas, la presión cambiaria vuelve al centro de la escena. Los inversores siguen con dudas luego de las declaraciones de Donald Trump, que condicionó la ayuda al triunfo electoral de La Libertad Avanza.

Si bien tanto Javier Milei, como Manuel Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo, intentaron llevar calma y aclarar los dichos del presidente de EE.UU., en el mercado persisten las dudas, ya que luego de la bilateral, un posteo en redes sociales de Trump dejó en claro que hablaba de las elecciones del 26 de octubre y no de las presidenciales de 2027.

Por su parte, el dólar blue se vendía a $1440. Los financieros anotan leves subas de hasta 0,2%. El contado con liquidación (CCL) se negocia a $1477,56 y el MEP a $1447,10.