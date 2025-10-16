Además de Miramón, otros tres jugadores de Boca podrían irse en diciembre

Con la salida confirmada de Chiquito Romero y el fin del préstamo del volante, el Xeneize se prepara para una renovación profunda a fin de año.

A poco más de dos meses del cierre del 2025, Boca Juniors comienza a definir su plantel de cara a la próxima temporada. Con Sergio Romero ya arreglado con Argentinos Juniors e Ignacio Miramón próximo a regresar al Lille, el club suma otros tres futbolistas que finalizarán su contrato en diciembre y todo indica que se marcharán en condición de libre.

Los vínculos que expiran son los de Javier García, Frank Fabra y Cristian Lema, tres jugadores que perdieron protagonismo hace tiempo y no forman parte de los planes de Claudio Úbeda. A continuación, el detalle de cada caso.

Javier García, a los 38 años, atraviesa el cierre de su carrera. Tercer arquero del plantel, fue suplente ante Rosario Central por la lesión de Marchesín, pero ya no tiene lugar en la rotación. En el club no descartan que, una vez terminado su contrato, cuelgue los guantes e integre el cuerpo técnico como entrenador de arqueros, algo que ya se viene conversando internamente.

Sergio “Chiquito” Romero vivió una caída abrupta: de rozar la gloria en la Libertadores 2023 a quedar marginado por lesiones y conflictos con los hinchas. No jugó en todo 2025 y, tras rescindir su contrato, emprenderá un nuevo ciclo en Argentinos Juniors.

Frank Fabra, por su parte, lleva casi una década en el club y también se despedirá. Si bien tuvo minutos con Miguel Ángel Russo, perdió terreno con la llegada de Lautaro Blanco y las constantes lesiones. El colombiano disputó apenas cuatro partidos en el año, y tanto la dirigencia como el propio jugador coinciden en que su ciclo está cumplido. Además, la relación con los hinchas se deterioró, siendo silbado en sus últimas apariciones.

En el caso de Cristian Lema, su salida ya estaba cantada. El defensor fue apartado del plantel profesional por decisión dirigencial y se entrena a contraturno, esperando que venza su contrato. Sin acuerdo para rescindir, permanecerá hasta diciembre y luego quedará libre.

Finalmente, Ignacio Miramón, a préstamo desde Lille, no cumplió las expectativas. Con apenas 20 partidos en Boca y solo tres en 2025, no alcanzó el 70% de presencias que activaban la compra obligatoria, por lo que volverá a Francia al término de su cesión.