El Changuito Zeballos se ilusiona: “Boca está para ganar y salir campeón”

El delantero santiagueño expresó sus sensaciones tras la victoria ante Barras Central.

Hoy 20:24

Cuando Boca Juniors parecía quedarse sin ideas frente a un Barracas Central replegado y ordenado en defensa, Claudio Úbeda encontró la solución en el banco. El ingreso de Exequiel Zeballos cambió por completo el ritmo del partido: el santiagueño revolucionó el ataque, aportó desequilibrio y fue determinante para el triunfo 3-1 del Xeneize en el estadio Claudio Fabián Tapia.

El “Chango” mostró su mejor versión: encarador, veloz y con confianza, fue una pesadilla para la defensa del Guapo. Jugando principalmente por izquierda —aunque también se lo vio por derecha—, rompió líneas cada vez que tocó la pelota y participó directamente en dos de los tres goles del equipo.

En el empate, Zeballos recuperó una pelota clave ante Dardo Miloc y asistió a Milton Giménez para el 1-1. Minutos más tarde, repitió su influencia ofensiva: recibió de Miguel Merentiel, desbordó con potencia y le devolvió una pared perfecta al uruguayo para el 3-1 definitivo. Una actuación digna de sus mejores días con la camiseta azul y oro.

“Me sentí muy bien, gracias a Dios. Voy sumando confianza. No fue un año positivo por las lesiones, pero estoy volviendo a tener ritmo y contento porque ganamos”, declaró el santiagueño tras el encuentro. Y añadió: “Hay que seguir trabajando y tener paciencia. Boca está para ganar y salir campeón”.

El impacto del santiagueño también fue reconocido por sus compañeros. Leandro Paredes elogió su actuación: “Para nosotros es espectacular que él esté a este nivel, que pueda ayudar y que esté contento”. Por su parte, Ander Herrera, otro de los destacados del segundo tiempo, fue aún más contundente: “Tiene algo especial. En el mano a mano es muy difícil de parar, y si elige bien cuándo hacerlo, no sé si hay otro jugador en el fútbol argentino con su talento”.

Con su desequilibrio, frescura y jerarquía, Zeballos volvió a ser el revulsivo que Boca necesitaba. En una parada clave para seguir soñando con la clasificación a la Copa Libertadores, el santiagueño reafirmó que su regreso es una de las mejores noticias del semestre para el equipo de Úbeda.