Sin Paredes, Úbeda rearma la formación de Boca para visitar a Estudiantes

El Xeneize no contará con su figura y capitán el próximo domingo en La Plata. Herrera y Belmonte se disputan el lugar del campeón del mundo, mientras Milton Delgado se afianza en el mediocampo.

Hoy 13:09

Por primera vez desde su regreso, Leandro Paredes no será parte del equipo titular de Boca Juniors. El mediocampista campeón del mundo quedó suspendido por acumulación de amarillas tras el duelo ante Barracas Central, por lo que Claudio Úbeda deberá rearmar la formación para visitar a Estudiantes en La Plata. El entrenador definirá este jueves por la tarde, en La Bombonera, quién será su reemplazante en el eje del mediocampo.

Las principales opciones son Ander Herrera y Tomás Belmonte. El vasco, con más experiencia y jerarquía, aparece como la alternativa natural para suplir a Paredes. Su ingreso ante Barracas dejó buenas sensaciones, aportando manejo y control en los minutos finales. Sin embargo, el DT todavía evalúa si lo ve en condiciones para ser titular o si volverá a utilizarlo como revulsivo. En caso de mantener esa postura, el elegido sería Belmonte, quien regresó a la acción el lunes pasado tras superar un desgarro que lo mantuvo fuera de las canchas durante nueve fechas.

A la baja de Paredes se suma nuevamente la de Rodrigo Battaglia, aún lesionado. En su lugar, Milton Delgado se ganó la confianza del cuerpo técnico y volverá a ser titular. Además, Juan Barinaga y Miguel Merentiel, que habían terminado con molestias físicas tras el triunfo ante Barracas, trabajaron con normalidad y están disponibles.

La idea de Úbeda es mantener el esquema con doble nueve, con Merentiel y Milton Giménez en la delantera, ambos en un buen momento goleador. A la espera del ensayo táctico de la tarde, el once tentativo de Boca para enfrentar a Estudiantes sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón o Brian Aguirre, Milton Delgado, Ander Herrera o Tomás Belmonte, Carlos Palacios; Milton Giménez y Miguel Merentiel.