En vivo: Manchester City se enfrenta al Borussia Dortmund de Anselmino en un partidazo por la Champions League

Será el reencuentro de Erling Haaland con su exclub, en un cruce clave entre dos equipos con siete puntos. Se miden desde las 17 por la cuarta jornada de la fase de liga.
El Manchester City recibirá este miércoles al Borussia Dortmund en un partido crucial por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League. El encuentro se jugará desde las 17 horas de Argentina en el Etihad Stadium y contará con transmisión de Fox Sports y streaming por Disney+.
HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO