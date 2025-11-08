Los Pumas enfrentan a Gales en Cardiff en un nuevo desafío internacional

El equipo dirigido por Felipe Contepomi llega con buenas sensaciones tras su participación en el Rugby Championship 2025.

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, volverá a la acción este domingo a las 12:10, cuando se enfrente a Gales en el Principality Stadium de Cardiff, en el marco de la ventana internacional de noviembre.

El encuentro, que contará con el arbitraje del neozelandés Ben O'Keeffe y el TMO de Eric Gauzins, será transmitido en vivo por ESPN 2.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi llega con buenas sensaciones tras su participación en el Rugby Championship 2025, donde mostró un rendimiento sólido ante potencias del hemisferio sur. En aquella competencia, Los Pumas lograron victorias resonantes ante los All Blacks y los Wallabies, lo que dejó una grata impresión sobre el crecimiento del plantel.

Contepomi apuesta a mantener ese nivel de intensidad y precisión frente a los europeos. En la previa, Joaquín Oviedo analizó el encuentro en diálogo con Scrum: “La clave va a estar en estar conectados, jugar precisos y cometer los menos errores posibles”.

Un duelo con historia

El último enfrentamiento entre ambos seleccionados fue en el Mundial de Francia 2023, por los cuartos de final, donde Los Pumas se impusieron por 29-17 y avanzaron a las semifinales del certamen. Sin embargo, el antecedente más reciente en Cardiff fue favorable a Gales, que se quedó con la victoria por 20-13 en 2022.

Formaciones confirmadas

Argentina: Mayco Vivas, Julián Montoya, Pedro Delgado, Guido Petti, Marcos Kremer, Pablo Matera, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Justo Piccardo, Bautista Delguy y Santiago Carreras. DT: Felipe Contepomi.

Gales: Blair Murray; Tom Rogers, Max Llewellyn, Ben Thomas, Josh Adams; Dan Edwards, Tomos Williams; Rhys Carre, Dewi Lake, Keiron Assiratti, Dafydd Jenkins, Adam Beard, Alex Mann, Jac Morgan y Aaron Wainwright. DT: Steve Tandy.

