“No había una sola parte del cuerpo de la nena que no tuviera lesiones”: condenaron a una pareja por la muerte de una beba

La mujer llevó a la nena al hospital diciendo que estaba enferma, pero los médicos descubrieron lesiones en todo el cuerpo. Su novio recibió cadena perpetua.

Hoy 10:04

Una madre de Texas fue condenada a 22 años de prisión por la muerte de su hija de apenas dos años.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La sentencia se conoció cuando Sarah Elizabeth Newsom se declaró culpable de “lesiones a un menor” por no haber protegido a su hija de los graves golpes que terminaron con su vida. Según la fiscalía del 97° Distrito Judicial, la mujer renunció a su derecho a apelar la condena.

El brutal ataque y la mentira en el hospital

El drama comenzó el 18 de octubre de 2018, cuando Newsom llevó a la pequeña Scarlett Olivia Newsom al hospital, envuelta en una manta y asegurando que tenía gripe. Sin embargo, el personal médico quedó impactado al ver el estado de la nena: tenía moretones en todo el cuerpo.

“No había una sola parte del cuerpo de la nena que no tuviera lesiones”, declaró una testigo, una médica de emergencias que estaba de guardia en el hospital, durante el juicio. “Desde entonces no volví a ver un caso como este. Y espero no volver a ver uno igual”, declaró. La mujer también contó que Newsom intentó justificar las heridas diciendo que su hija “se había caído de la bañera”.

La verdad era mucho más oscura. Según los documentos judiciales, Newsom estuvo presente cuando su novio, Joshua Fulbright, atacó brutalmente a la nena en una casa de Clay County. Olivia murió cinco días después, tras ser desconectada del soporte vital en el Cook Children’s Hospital.

Condenas ejemplares y testimonios desgarradores

En marzo, Fulbright fue hallado culpable de homicidio capital y recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Durante el juicio, un exinvestigador de la oficina del sheriff contó que Fulbright se mostró alterado al ser interrogado en la sala de espera del hospital. El hombre confesó que “perdió el control” por el olor y el estado del pañal de Olivia.

La fiscal del caso, Katie Boggeman, sostuvo tras la sentencia: “Como madre, sé que ningún tiempo es suficiente, pero fue lo correcto para nuestro condado y para que esa beba finalmente descanse en paz”.