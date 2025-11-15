Un Boca envalentonado quiere asegurarse el primer puesto recibiendo a Tigre

El Xeneize, que viene de festejar en el Superclásico ante River, va por otro festejo ante el Matador.

Hoy 09:19

Boca afrontará este domingo a las 20:15 un encuentro clave ante Tigre en La Bombonera, por la 16ª fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de sellar definitivamente el primer puesto de la Zona A. El equipo de Claudio Úbeda, que llega en un momento brillante, buscará extender su racha positiva ante su gente.

El Xeneize atraviesa su mejor tramo del certamen: suma tres victorias consecutivas, con un 3-1 sobre Barracas Central, un 2-1 agónico ante Estudiantes y el contundente 2-0 frente a River en el Superclásico, triunfo que además le aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026. Con 26 puntos, Boca es líder y depende de sí mismo para terminar en lo más alto.

Para este duelo, Úbeda realizará dos cambios obligados. Lautaro Di Lollo quedó suspendido por acumulación de amarillas y será reemplazado por Nicolás Figal, quien volverá a ser titular tras cuatro meses de inactividad. La otra variante será el ingreso de Ander Herrera en lugar de Milton Giménez, a quien preservarán por tener cuatro tarjetas amarillas y riesgo de suspensión para los playoffs.

El panorama de clasificación es muy favorable para Boca. Si derrota a Tigre, asegurará matemáticamente el primer puesto. Incluso un empate podría resultarle suficiente, ya que Unión debería golear a Belgrano por una diferencia de ocho goles para arrebatarle la cima. Solo una derrota podría bajarlo del liderazgo, y aun así, dependería de otros resultados.

Del otro lado estará un Tigre sólido y competitivo. El equipo de Diego Dabove llega cuarto con 22 puntos, tras vencer por 1-0 a Estudiantes, y acumula más de dos meses sin derrotas. Su última caída fue en septiembre por Copa Argentina (1-3 ante Independiente Rivadavia) y en el Clausura no pierde desde agosto, cuando cayó 0-1 ante Banfield. Con una racha de 8 partidos invicto (3 triunfos y 5 empates), el Matador intentará dar el golpe y acercarse a la clasificación a la Copa Sudamericana.

Formaciones

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera, Carlos Palacios; Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Elías Cabrera, Gonzalo Pineiro, Jalil Elías, Sebastián Medina; Ignacio Russo, José Romero. DT: Diego Dabove.

Hora: 20:15

TV: ESPN Premium

Árbitro: Darío Herrera

Estadio: La Bombonera