Flamengo puso sus ojos en el Changuito Zeballos: ¿cuál es la postura de Boca?

El conjunto brasileño envió emisarios para observar al delantero santiagueño de 23 años.

21/11/2025

El gran presente de Exequiel Zeballos volvió a despertar interés internacional y uno de los gigantes del continente ya tomó nota: Flamengo envió emisarios para seguir de cerca al Changuito, aunque por ahora no presentó una oferta formal. En Boca, en cambio, ya trabajan para renovarle el contrato y aumentar su cláusula de rescisión.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El rendimiento del santiagueño tuvo un punto de quiebre en el duelo ante Belgrano, donde cambió el partido tras ingresar desde el banco y marcó el descuento en la caída 2-1. Luego repitió actuaciones decisivas frente a Barracas Central, aportando en los goles de Milton Giménez y Miguel Merentiel. Ya como titular ante Estudiantes, pagó la confianza con un gol pese a fallar un penal. Y frente a River fue la gran figura del Superclásico, también con un tanto.

Este nivel, sumado al apoyo del plantel y del cuerpo técnico, revalorizó su figura dentro del club. Por eso, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme prepara una oferta de extensión contractual. El vínculo del delantero vence en diciembre de 2026 y su cláusula actual es de 20 millones de dólares. La idea es renovarlo por tres o cuatro años más y elevar significativamente el salario y el monto de salida.

Desde el entorno del jugador ven con buenos ojos la renovación, aunque todavía no hubo un contacto formal entre las partes. El cariño del vestuario —en especial del “cinco”, como define a Leandro Paredes— y el respaldo de los hinchas pesan fuerte en su decisión.

La situación con Flamengo, además, tiene antecedentes recientes. Las relaciones entre ambos clubes quedaron tensas desde la salida en condición de libre de Agustín Rossi, quien se marchó al Mengao tras no renovar con Boca. El arquero acumula 68 vallas invictas en 138 partidos en Brasil y ganó cuatro títulos, lo que agrava la desconfianza entre instituciones.

Mientras Boca busca mantener la base del equipo de cara a la Copa Libertadores 2026, Zeballos se consolidó como una pieza fundamental. Su presente, el respaldo del plantel y el afecto del hincha podrían ser claves para que el santiagueño firme su continuidad en el club de sus amores.