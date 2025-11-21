Con Zeballos, Boca confirmó los convocados para recibir a Talleres por los octavos del Clausura

El Xeneize recupera piezas clave para el choque en La Bombonera. Úbeda definió tres bajas y prepara dos cambios en el once.

Boca completó este viernes su última práctica antes del cruce decisivo del domingo ante Talleres, desde las 20 en La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura, y Claudio Úbeda confirmó la lista de concentrados con dos regresos relevantes: Rodrigo Battaglia y Lautaro Di Lollo. Además, quedaron afuera Mateo Mendía, Valentino Simoni y Lucas Janson, mientras el técnico sostiene como pieza central del ataque a Exequiel Zeballos, quien atraviesa su mejor momento desde la lesión.

Battaglia dejó atrás el desgarro en el sóleo izquierdo que lo marginó tras la caída ante Belgrano y vuelve justo para los playoffs, aunque empezaría entre los suplentes por el gran nivel de Milton Delgado. En defensa, Di Lollo regresa tras cumplir la suspensión por acumulación de amarillas y recuperaría la titularidad en lugar de Figal, que respondió pese a su larga inactividad.

Pero todas las miradas en Boca apuntan a Zeballos, que se transformó en el futbolista más desequilibrante del equipo. El “Changuito” llega a estos octavos como la principal carta ofensiva, decisivo en los últimos partidos con profundidad, regate y participación directa en jugadas de gol. Úbeda lo considera intocable en la alineación.

En cuanto a las ausencias, Mendía y Simoni habían integrado la lista ante Tigre por necesidades de emergencia: el zaguero incluso sumó minutos por un golpe en el ojo de Figal, mientras el delantero no llegó a debutar. Ambos volverán a Reserva, que viene de meterse en semifinales del Torneo Proyección. Janson tampoco estará en esta convocatoria por decisión táctica.

Además del regreso de Di Lollo, Úbeda hará otra modificación clave: el ingreso de Milton Giménez por Ander Herrera, pensando en un duelo que puede extenderse al alargue. El español todavía no está para iniciar un partido de máxima intensidad.

Con todo definido, la formación de Boca para enfrentar a Talleres sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.