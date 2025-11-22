Los Pumas cierran el 2025 con otro duro desafío ante Inglaterra en Twickenham

El seleccionado argentino de rugby, con el santiagueño Pedro Delgado de arranque, va por otra victoria en uno de los estadios más míticos en el mundo.

Hoy 00:08

La Selección Argentina de rugby, más conocida como Los Pumas, afrontará este domingo su último partido del 2025 frente a Inglaterra, en un duelo de alta exigencia que pondrá fin a una gira europea sobresaliente. El encuentro se jugará desde las 13:10 en el histórico estadio de Twickenham, con capacidad para 82 mil espectadores, y será transmitido por ESPN y Disney+.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi llega con confianza tras una gira que mostró un nivel en crecimiento. En su debut, Argentina arrolló a Gales por 52-28 en Cardiff. Una semana más tarde, protagonizó una remontada memorable ante Escocia, donde pasó de perder 21-0 a ganar 33-24 en Murrayfield, firmando una de las victorias más resonantes de los últimos años.

Sin embargo, el compromiso de este domingo aparece como el más complejo. Inglaterra, uno de los rivales que más suele complicar a Los Pumas, domina ampliamente el historial y ya ganó los dos amistosos disputados este año en territorio argentino (35-12 y 22-17). Además, la “Rosa” llega en alza tras una gran actuación el fin de semana pasado para derrotar a Nueva Zelanda.

En esta oportunidad, Argentina buscará sumar el tercer triunfo de su historia en Twickenham, un escenario donde solo pudo festejar dos veces: 25-18 en 2006 y 30-29 en 2022. Contepomi apuesta a un XV sólido, con equilibrio entre experiencia y proyección, para intentar volver a dar un golpe en Londres.

Formaciones confirmadas

Argentina: Tomás Gallo; Julián Montoya; Pedro Delgado; Guido Petti; Pedro Rubiolo; Juan Martín González; Marcos Kremer; Santiago Grondona; Simón Benítez Cruz; Tomás Albornoz; Bautista Delguy; Justo Piccardo; Matías Moroni; Rodrigo Isgró; Juan Cruz Mallía.

Inglaterra: Ellis Genge; Luke Cowan Dickie; Asher Opoku-Fordjour; Maro Itoje; Alex Coles; Guy Pepper; Sam Underhill; Ben Earl; Ben Spencer; George Ford; Elliot Daly; Max Ojomoh; Henry Slade; Immanuel Feyi-Waboso; Freddie Steward.

Los Pumas buscan cerrar el año con otro impacto internacional en un escenario mítico y ante uno de los gigantes del rugby mundial. El desafío es enorme, pero el impulso de la gira los invita a soñar.