Santiago del Estero será sede del 39° Seminario Nacional del Presupuesto Público

Así lo anunció el ministro de Economía de la provincia, Atilio Chara. Se desarrollará este miércoles 26 y jueves 27 a partir de las 9 en el Fórum.

Hoy 13:38

El ministro de Economía de la provincia, Atilio Chara, anunció este martes por la mañana la realización del 39° Seminario Nacional del Presupuesto Público “Innovación y Vanguardia Tecnológica Gobernanza y Desarrollo Sostenible”, que se desarrollará este miércoles 26 y jueves 27 de noviembre a partir de las 9 en el Centro de Convenciones Fórum.

Este evento, organizado por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) y el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, reunirá a reconocidos expertos nacionales e internacionales para analizar los desafíos y oportunidades en materia de gestión presupuestaria, políticas públicas y desarrollo sostenible.

También participaron del anuncio el subsecretario de Presupuesto y Hacienda, Luis Eduardo Fiad; la directora de Administración, Claudia Catán y el asesor legal Francisco Yunes.

El ministro Chara indicó que la asociación está integrada por economistas, contadores públicos y licenciados en economía especializados en finanzas públicas, sobre todo presupuesto, ejecución presupuestaria y administración, abarcando las disciplinas tanto de inteligencia artificial como también la ejecución presupuestaria y las técnicas de presupuesto que existen y que se llevan a cabo las distintas provincias.

Además, resaltó que "este seminario va a contar con la presencia de representantes de todas las provincias de Argentina, de distintos municipios, técnicos de universidades y de asociaciones intermedias como el PNUD o algunas otras entidades importantes, cámaras empresariales, etcétera".