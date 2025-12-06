Otro dolor de cabeza para Central Córdoba: en Paraguay aseguran que José Florentín será refuerzo de Olimpia

El volante quedará libre a fin de año y todo indica que continuará su carrera en el club paraguayo. Sería otra baja fuerte en un Ferro que ya perdió varias piezas clave.
Central Córdoba sumó un nuevo dolor de cabeza pensando en el 2026: José Florentín está prácticamente afuera del club. El mediocampista paraguayo, una de las figuras del Ferro en la última temporada, no renovará su contrato y tendría decidido regresar a su país ante el firme interés de Olimpia, que ya inició gestiones para sumarlo.
El jugador obtuvo el permiso para salir del país y su vínculo con Central Córdoba vence a fines de diciembre de 2025, por lo que su salida es inminente. En el club asumen que el ciclo del volante está concluido y que el futbolista continuará su carrera en el fútbol paraguayo.
La partida de Florentín se suma a una lista que preocupa: su entrenador Omar De Felippe y los jugadores Gastón Verón, Matías Perelló y Lucas Abascia que ya dejaron la institución. Para el Ferroviario será una baja sensible en un mercado donde deberá rearmarse casi desde cero para afrontar lo que viene.