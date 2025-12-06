Otro dolor de cabeza para Central Córdoba: en Paraguay aseguran que José Florentín será refuerzo de Olimpia

El volante quedará libre a fin de año y todo indica que continuará su carrera en el club paraguayo. Sería otra baja fuerte en un Ferro que ya perdió varias piezas clave.

Hoy 21:59

Central Córdoba sumó un nuevo dolor de cabeza pensando en el 2026: José Florentín está prácticamente afuera del club. El mediocampista paraguayo, una de las figuras del Ferro en la última temporada, no renovará su contrato y tendría decidido regresar a su país ante el firme interés de Olimpia, que ya inició gestiones para sumarlo.

El jugador obtuvo el permiso para salir del país y su vínculo con Central Córdoba vence a fines de diciembre de 2025, por lo que su salida es inminente. En el club asumen que el ciclo del volante está concluido y que el futbolista continuará su carrera en el fútbol paraguayo.

La partida de Florentín se suma a una lista que preocupa: su entrenador Omar De Felippe y los jugadores Gastón Verón, Matías Perelló y Lucas Abascia que ya dejaron la institución. Para el Ferroviario será una baja sensible en un mercado donde deberá rearmarse casi desde cero para afrontar lo que viene.