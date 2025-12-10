Copa Argentina 2026: se definieron los cruces de 32avos de final

El torneo más federal del país presentó su cuadro completo para una edición que llega con novedades, debuts y el condimento del VAR desde octavos de final.

La Copa Argentina 2026 ya tiene todo listo para comenzar. En el predio Lionel Messi de Ezeiza se realizó el sorteo que definió los 32avos de final, instancia en la que participarán 64 equipos de todas las categorías del fútbol argentino. La 14° edición del certamen arrancará en la última semana de enero, y como es habitual, el campeón vigente será quien abrirá el juego: Independiente Rivadavia chocará ante Estudiantes de Buenos Aires.

Una de las grandes novedades será la implementación del VAR desde los octavos de final, una tecnología que en 2025 solo se utilizó en la final y que ahora comenzará a formar parte de las fases decisivas. La expectativa es alta, especialmente por la presencia de clubes de todas las provincias y la posibilidad permanente de sorpresas, algo que distingue al torneo.

Entre los duelos más destacados, Boca debutará frente a Gimnasia de Chivilicoy, River hará lo propio ante Ciudad de Bolívar, mientras que San Lorenzo enfrentará a Deportivo Rincón. Por su parte, Racing irá contra San Martín de Formosa e Independiente se cruzará con Atenas de Río Cuarto. También sobresalen los partidos de Newell’s vs. Acassuso y Rosario Central vs. Sportivo Belgrano, duelos que atraerán atención por el choque de realidades entre categorías.

Los equipos santiagueños también tendrán acción:

Central Córdoba (SdE) se medirá con Gimnasia de Jujuy , un viejo conocido del ascenso.

se medirá con , un viejo conocido del ascenso. Sarmiento de La Banda, representante del Federal A, tendrá un duro desafío contra Lanús, uno de los clubes más fuertes de Primera División.

La lista completa de clasificados incluye a clubes de Primera División, Primera Nacional, Primera B, Federal A y Primera C, lo que confirma el carácter inclusivo de la competencia. Entre ellos aparecen históricos como River, Boca, Independiente, San Lorenzo, y también representantes del interior profundo como Gimnasia de Chivilicoy, Deportivo Rincón o Claypole.

En cuanto al cronograma, los equipos con participación en torneos Conmebol deberán disputar su cruce de 32avos hasta el 25 de marzo, mientras que el resto tendrá plazo hasta el 15 de abril. Los 16avos se jugarán durante las semanas de playoffs del Torneo Apertura, y para los octavos habrá fechas diferenciadas según la participación internacional. La final quedó programada para el 4 de noviembre de 2026, coronando otra edición de un certamen que une al fútbol argentino de punta a punta.

Con el cuadro ya definido y el calendario establecido, comienza la ilusión para los 64 protagonistas. La Copa Argentina vuelve a escena con todo: emoción, sorpresas y esa magia que la convierte en uno de los torneos más atrapantes del país.

Todos los cruces de la Copa Argentina 2026