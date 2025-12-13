Estremecedor video: un camión atropelló y pasó por arriba a un joven en Tigre

El chofer dobló en una esquina sin ver al hombre y lo arrolló. El herido fue auxiliado de inmediato. El conductor fue detenido. El resultado del test de alcoholemia.

Hoy 12:17

Un vecino de la localidad bonaerense de El Talar, en el partido de Tigre, fue víctima de un estremecedor momento que casi que cuesta la vida: un camión lo atropelló y lo pasó completamente por arriba mientras cruzaba una esquina. La víctima está fuera de peligro.

Según comunicó el Municipio, el accidente ocurrió en la intersección de las calles Belgrano y Colombia durante la tarde de ayer, después de que el chofer doblara por la esquina sin observar al joven.

Toda la secuencia fue registrada por el Centro de Operaciones Tigre (COT) mediante su sistema de cámaras de videovigilancia, lo que permitió activar un operativo de emergencia.

Según las imágenes captadas, el vehículo de gran porte, que circulaba por Colombia, giró hacia su derecha para tomar Belgrano sin advertir la presencia del peatón, quien caminaba distraído. El camión lo embistió con su rueda delantera y dejó al hombre tendido en el asfalto. Después, el camión arrolló completamente a la víctima. De hecho, hay un punto de la secuencia en la que el joven deja de observarse al quedar debajo del vehículo.

Luego, se observa cómo el hombre quedó tendido en el asfalto mientras trataba de moverse como podía, producto de las heridas que le dejó el accidente.

Inmediatamente, los agentes se activó el protocolo de asistencia, que incluyó la intervención de ambulancias del SAME, personal de Tránsito y móviles del COT.

Los servicios médicos trasladaron a la víctima al Hospital Magdalena V. de Martínez, ubicado en General Pacheco, donde permanece internada fuera de peligro.

Como parte del procedimiento, las autoridades realizaron los correspondientes controles de alcoholemia y narcotest al conductor del camión, ambos con resultado negativo.

De acuerdo con lo que destacaron desde el Municipio, "Tigre patrulla el distrito con más de 130 móviles y monitorea la seguridad a través de más de 2.000 cámaras distribuidas en todo el partido, tanto para la prevención de delitos como para la asistencia en accidentes viales y otras emergencias".