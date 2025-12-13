“Comprá sin apuros”: la imperdible propuesta de Tarjeta Sol para hacer tus compras navideñas y pagar en febrero

La empresa santiagueña habilitó una promoción en supermercados que permite comprar con 4 cuotas sin interés y el beneficio +30 para cuidar la economía familiar en las fiestas.

Hoy 09:00

Con la Navidad cada vez más cerca y la organización de la cena de Nochebuena en marcha, Tarjeta Sol anunció una promoción especial pensada para acompañar la economía familiar en uno de los momentos de mayor consumo del año.

Bajo el concepto “¡Comprá sin apuros!”, la tarjeta habilitó una ventana de oportunidad exclusiva para este lunes 15 y martes 16 de diciembre , destinada a compras realizadas en supermercados adheridos.

El beneficio: +30 y 4 cuotas sin interés

La principal novedad de la campaña es la combinación de financiación sin interés y diferimiento del pago. Quienes abonen con Tarjeta Sol durante los días de vigencia accederán a 4 cuotas sin interés.

Además, se suma el beneficio “+30”, un sistema que permite saltear un mes de pago. De esta manera, las compras realizadas en diciembre no se abonarán en enero, sino que la primera cuota llegará recién en el resumen de febrero de 2026.

Cómo acceder a la promoción

La promoción está disponible para todos los usuarios de Tarjeta Sol. Aquellas personas que aún no cuenten con la tarjeta o necesiten realizar consultas sobre su límite de compra pueden comunicarse a través de los siguientes canales:

* WhatsApp: 385 458 2222

* Web: www.tarjetasol.com.ar

* Sucursales: Buenos Aires 270 (Casa Central), Plaza Mayor, Paseo de Compras (Piso 1) o en cualquier sucursal del BSE.

De cara a las fiestas, Tarjeta Sol invita a sus clientes a disfrutar la Navidad con mayor tranquilidad, comprando hoy y pagando el próximo año, gracias a una promoción pensada para ordenar las cuentas sin resignar celebraciones.