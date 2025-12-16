El Senado abrirá este miércoles el debate de la reforma laboral y el oficialismo buscará aprobarla antes de fin de año

El proyecto impulsado por el Gobierno comenzará a tratarse mañana en un plenario de comisiones, con la intención de emitir dictamen el viernes y llevar la iniciativa al recinto el 26 de diciembre.

Hoy 20:52

El Senado de la Nación abrirá este miércoles a las 11 el debate en comisión del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, en un esquema de tratamiento acelerado que el oficialismo buscarará cerrar con una votación en el recinto el viernes 26 de diciembre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Para avanzar con ese objetivo, desde las 9 de la mañana quedarán formalmente constituidas las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, que luego se reunirán en plenario para iniciar la ronda de exposiciones y consultas sobre los cambios propuestos en la legislación laboral y sindical.

Entre los primeros expositores estarán previstos el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y funcionarios del Ministerio de Desregulación, que encabeza Federico Sturzenegger, junto a otros especialistas convocados para analizar el alcance de la iniciativa.

La apertura del debate se producirá luego de la reunión mantenida este martes entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y los jefes de bloque, en la que se acordó avanzar en paralelo con el tratamiento de la reforma laboral y la ley de glaciares, mediante la conformación simultánea de comisiones.

Desde el oficialismo, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmará que el objetivo central será obtener dictamen este viernes, tras dos jornadas de debate. En total, 15 expositores participarán del análisis: 10 propuestos por el oficialismo y sus aliados y cinco por el interbloque peronista, que conduce José Mayans.

En el plano político, uno de los datos salientes será la conformación de un bloque circunstancial de 44 senadores, que le permitirá al oficialismo asegurar mayorías en las comisiones y ganar terreno frente al kirchnerismo. Ese esquema será clave para lograr los dictámenes, aunque para sancionar la ley el Gobierno deberá reunir al menos 37 senadores para habilitar la sesión.

La comisión de Trabajo y Previsión Social, integrada por 17 miembros, quedará conformada con 12 representantes del oficialismo y aliados y cinco del peronismo. La comisión de Presupuesto y Hacienda, también de 17 integrantes, tendrá 12 legisladores de la alianza oficialista y seis del peronismo, y continuará presidida por el libertario Ezequiel Atauche.

En paralelo, el Senado también conformará las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que abrirán el debate sobre la modificación de la ley de glaciares, un reclamo sostenido por provincias como Mendoza, Catamarca, Salta, Jujuy y San Juan.

La iniciativa sobre glaciares propondrá otorgar mayor potestad a las provincias para evaluar emprendimientos mineros, manteniendo la obligación de preservar el cuidado ambiental, y será tratada en simultáneo con la reforma laboral en una semana clave para la agenda parlamentaria de fin de año.