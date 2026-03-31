El valor de aprender de lo sucedido y la escuela como instancia para enseñar a controlar la violencia

Las instituciones educativas son el último recurso para frenar trayectorias problemáticas en un contexto de familias desbordadas e incontinentes.

Hoy 06:25

Por Andrés Mega

Para La Nación

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La desgracia ocurrida en San Cristóbal no es un hecho aislado, sino una continuidad que arranca desde el 2004 con la tragedia de Carmen de Patagones. Erróneamente se atribuyó a Albert Einstein la frase sobre los mismos métodos y pretender distintos resultados, pero aun así tiene rigurosa validez.

¿Puede prevenirse esto? El último recurso disponible, a mi entender, es la misma escuela, que tendría que introducir desde muy temprano dos cruciales asignaturas: manejo de la violencia y educación vial, ambas productoras de innumerables muertes y secuelas psicofísicas en la población.

Se podrá decir frente a esto: ¿todavía recargamos más a la escuela? Y la respuesta es sí, porque las familias están desbordadas e incontinentes en alarmante proporción.

El menor actor desgraciado de estos hechos no surge ex nihilo: es producto de una suma logarítmica de factores que pudieron preverse con herramientas educativas acordes.

Por otra parte, hay dos factores importantísimos: prevención, solo posible con instituciones de tratamiento accesibles que la maldita ley de salud mental vigente ha destruido en todo el país, y la reinstalación de gabinetes psicopedagógicos en todas las escuelas, y postvención: un trabajo de contención y tratamiento de todos los afectados en la escuela santafesina a los fines de evitar y prevenir nuevas desgracias. Alguien dijo: "Quienes no recuerdan su historia están condenados a repetirla. Por ahora, tristemente, venimos repitiendo.