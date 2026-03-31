"La inflación no va a bajar, pero se inyectará dinero en la calle para aliviar la recesión económica"

Así lo anticipó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este martes para Radio Panorama.

Hoy 08:20

El licenciado Osvaldo Granados analizó la coyuntura económica en su columna de este martes en Radio Panorama y advirtió que la inflación no mostrará una baja significativa en el corto plazo, aunque anticipó medidas orientadas a dinamizar la actividad.

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“La inflación no baja a cero ni a uno, pero tratarán de inyectar dinero en la calle para aliviar un poco la recesión económica”, sostuvo. En ese sentido, explicó que el Banco Central de la República Argentina está incrementando la emisión de pesos, lo que se refleja en una mayor liquidez en el mercado.

Granados también se refirió a recientes movimientos financieros y al contexto internacional. “Se compraron millones de dólares, el riesgo país no termina de bajar por la guerra, pero el dólar comenzó a subir un poco y la tasa de interés bajó”, indicó, al describir un escenario de cierta inestabilidad.

En el plano político, el analista hizo alusión a la situación del jefe de Gabinete Manuel Adorni, al señalar que “cualquiera que llega a la función pública no debería comprar nada ni hacer grandes viajes”, en referencia a cuestionamientos recientes.

Asimismo, comentó sobre el fallo del juez Raúl Ojeda, vinculado a la reforma laboral, a quien identificó como cercano al dirigente sindical Hugo Moyano. “Frenó artículos de la reforma laboral y después reconoció que se le fue la mano”, afirmó.

Según Granados, el tema continuará su curso judicial. “Ahora irá a la Cámara y de ahí a la Corte Suprema”, explicó, al tiempo que consideró que el máximo tribunal rara vez interviene en leyes aprobadas por el Congreso. “Si votás en contra de una ley, te estás metiendo en las decisiones de otro poder del Estado”, concluyó.

De este modo, el análisis plantea un escenario donde la política económica buscará compensar la desaceleración con mayor circulación de dinero, en un contexto atravesado por tensiones internas y factores externos que inciden en los indicadores clave.