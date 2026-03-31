Despiden a Ian Cabrera, el chico de 13 años asesinado por un compañero en San Cristóbal

Familiares, amigos y vecinos le dan el último adiós en medio de una profunda conmoción y reclamos de justicia tras el brutal ataque ocurrido en su escuela.

Hoy 09:07

Familiares, amigos y vecinos de Ian Cabrera, el adolescente de 13 años que fue asesinado por un compañero dentro de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal, Santa Fe, lo despiden en un emotivo y desgarrador velatorio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde las primeras horas de este martes, la Asociación Mutual de San Cristóbal se convirtió en el lugar donde la comunidad se reúne para darle el último adiós al menor, en medio de un clima de profundo dolor.

Te recomendamos: VIDEO| Horror en Santa Fe: un alumno llevó un arma al colegio y mató a un compañero

Según se informó, está previsto que alrededor de las 10.30 el cortejo fúnebre parta hacia el cementerio municipal, ubicado sobre calle Piedras, entre La Paz y Oroño, donde se realizará su inhumación.

Ian Cabrera

El crimen, que generó una fuerte conmoción a nivel nacional, ocurrió dentro del establecimiento educativo al que Ian había ingresado hacía pocos días como alumno de primer año del secundario.

Te recomendamos: El trasfondo del ataque en Santa Fe: un video muestra el presunto bullying que sufría el adolescente

En paralelo, el reclamo de justicia no cesa. Desde la tarde del lunes, vecinos se acercaron a la escuela para dejar mensajes, pegar carteles y encender velas en memoria del adolescente, exigiendo respuestas por el ataque que terminó con su vida.