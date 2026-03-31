El Gobierno actualizó las condiciones para habilitar centros de salud mental

El Ministerio de Salud oficializó una actualización del marco regulatorio para los establecimientos y servicios de salud mental al aprobar nuevas normas mínimas de habilitación y derogar la reglamentación vigente desde diciembre de 2024.
El Ministerio de Salud aprobó nuevas normas y eliminó la regulación anterior para simplificar requisitos y reducir la burocracia.
El Ministerio de Salud oficializó una actualización del marco regulatorio para los establecimientos y servicios de salud mental al aprobar nuevas normas mínimas de habilitación y derogar la reglamentación vigente desde diciembre de 2024. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO La medida se formalizó a través de la Resolución 441/2026, publicada en el Boletín Oficial, y se inscribe en los lineamientos de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, que establece un enfoque basado en derechos y promueve un modelo de atención comunitaria. Con esta decisión, el Gobierno busca profundizar la adecuación de los servicios a un esquema de atención integral, interdisciplinario e intersectorial, priorizando abordajes por fuera de la internación hospitalaria y fortaleciendo la inclusión social de los pacientes. La nueva normativa aprueba estándares obligatorios para la habilitación de establecimientos de salud mental y consumos problemáticos, que deberán cumplir tanto los efectores públicos como privados dentro del ámbito de competencia del ministerio. En paralelo, se dispuso la derogación de la Resolución 6155/2024, que hasta ahora regulaba las condiciones de habilitación y supervisión de estos servicios. Desde la cartera sanitaria señalaron que la actualización apunta a simplificar los requisitos administrativos sin afectar los estándares de calidad, en línea con los principios de la Ley de Bases y con el objetivo de facilitar el acceso a habilitaciones. La implementación y fiscalización quedará a cargo de la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras y de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental, que podrán dictar normas complementarias. Además, se invitó a las provincias a adherir a la nueva regulación, en un intento por unificar criterios en todo el país y fortalecer la coordinación entre jurisdicciones. La resolución establece que las nuevas condiciones regirán para todas las solicitudes de habilitación que se presenten a partir de su entrada en vigencia, mientras que los establecimientos ya habilitados no verán modificada su situación actual.
El Ministerio de Salud oficializó una actualización del marco regulatorio para los establecimientos y servicios de salud mental al aprobar nuevas normas mínimas de habilitación y derogar la reglamentación vigente desde diciembre de 2024.
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La medida se formalizó a través de la Resolución 441/2026, publicada en el Boletín Oficial, y se inscribe en los lineamientos de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, que establece un enfoque basado en derechos y promueve un modelo de atención comunitaria.
Con esta decisión, el Gobierno busca profundizar la adecuación de los servicios a un esquema de atención integral, interdisciplinario e intersectorial, priorizando abordajes por fuera de la internación hospitalaria y fortaleciendo la inclusión social de los pacientes.
La nueva normativa aprueba estándares obligatorios para la habilitación de establecimientos de salud mental y consumos problemáticos, que deberán cumplir tanto los efectores públicos como privados dentro del ámbito de competencia del ministerio.
En paralelo, se dispuso la derogación de la Resolución 6155/2024, que hasta ahora regulaba las condiciones de habilitación y supervisión de estos servicios.
Desde la cartera sanitaria señalaron que la actualización apunta a simplificar los requisitos administrativos sin afectar los estándares de calidad, en línea con los principios de la Ley de Bases y con el objetivo de facilitar el acceso a habilitaciones.
La implementación y fiscalización quedará a cargo de la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras y de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental, que podrán dictar normas complementarias.
Además, se invitó a las provincias a adherir a la nueva regulación, en un intento por unificar criterios en todo el país y fortalecer la coordinación entre jurisdicciones.
La resolución establece que las nuevas condiciones regirán para todas las solicitudes de habilitación que se presenten a partir de su entrada en vigencia, mientras que los establecimientos ya habilitados no verán modificada su situación actual.