Becas Progresar 2026: guía completa para inscribirse y acceder al beneficio

La Secretaría de Educación oficializó estas modificaciones mediante la Resolución 172/2026 publicada en el Boletín Oficial. La normativa establece un esquema unificado de montos y un calendario organizado por líneas, con fechas distribuidas entre marzo y noviembre según cada categoría.
- Contempla edades entre 16 y 24 años, con posibles extensiones en situaciones específicas.
Educación superior:
- Incluye ingresantes de 17 a 24 años y estudiantes avanzados hasta los 30.
Enfermería:
Formación profesional:
- Abarca de 18 a 24 años con ampliación hasta 35 para personas sin empleo formal.
Los estudiantes de nivel terciario o universitario deben finalizar el secundario sin materias pendientes.
El esquema económico fija un monto mensual de $35.000 para todas las líneas del programa. En este marco, el sistema liquida el 80% del haber mensual, equivalente a $28.000, mientras retiene el 20% restante, porcentaje que se abona a futuro en un pago único contra la presentación de documentación exigida. La certificación incluye constancia de alumno regular u otros comprobantes académicos según cada línea.
El calendario de pagos depende del momento de adjudicación:
- Los beneficiarios de la primera convocatoria acceden a 12 cuotas mensuales
- Quienes ingresen a partir de la segunda instancia perciben 6 cuotas.
El programa establece límites de permanencia según trayectoria educativa. La línea de educación obligatoria permite renovar el beneficio hasta cuatro años y la formación profesional fija un tope de dos cursos por ciclo lectivo:
Educación superior:
- Abarca carreras terciarias y universitarias en instituciones públicas. El alcance incluye tanto ingresantes como estudiantes avanzados con trayectorias académicas en curso.
Enfermería:
- Se enfoca en una carrera considerada estratégica dentro del sistema de salud. Esta categoría presenta condiciones más flexibles.
Formación profesional:
- Se orienta a capacitación laboral. El acceso contempla jóvenes, adultos, personas desempleadas, madres con hijos a cargo y quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica. No exige cursar estudios primarios, secundarios ni superiores, alcanza con estar inscripto en cursos validados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET)
Se realiza de manera digital a través del sitio oficial de Progresar o mediante la aplicación Mi Argentina. Cada aspirante debe crear un usuario con clave de seguridad personal en caso de primera inscripción.
El cronograma se organiza por líneas con fechas específicas:
- La educación obligatoria abre del 27 de marzo al 24 de abril.
- Educación superior y enfermería se habilitan del 6 al 30 de abril.
La formación profesional se mantiene abierta desde el 27 de abril hasta el 27 de noviembre.
El formulario de inscripción incluye tres secciones obligatorias:
- Solicitud de datos personales
- Carga de información socioeconómica
- Detalles académicos vinculados a la trayectoria del estudiante