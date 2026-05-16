Un cartel nuevo en las protestas: la cara de Adorni

Resignados a que será inevitable convivir con el escándalo hasta que el jefe de Gabinete presente por fin su declaración jurada, en la mesa política del Gobierno esperan que al menos el caso no arroje más novedades y vaya perdiendo fuerza.

Hoy 05:04

Por Francisco Olivera, en diario La Nación

Resignados a que será inevitable convivir con el escándalo de las propiedades de Adorni hasta que el jefe de Gabinete presente por fin su declaración jurada, en la mesa política del Gobierno, la que integran desde Karina Milei hasta Santiago Caputo, Patricia Bullrich, los Menem o Diego Santilli, esperan que al menos el caso no arroje más novedades y vaya perdiendo fuerza. “Es circunstancial”, evaluó uno de ellos, ilusionado con un dato que acababa de recibir de una consultora: en un social listening sobre el humor de la gente, el nombre Adorni salió solo en dos oportunidades y asociado a dos términos espontáneos: “deslomarse” y “cascada”.

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Las palabras cuentan. Pero el daño está hecho y los libertarios lo atribuyen más bien a una vía de escape de un malestar de fondo, el que deriva de seis meses de caída consecutiva en los ingresos. “La gente tiene razón”, volvió a decir Milei anteayer en el programa de streaming de Julián Yosovitch, y apostó otra vez a la economía: que se consolide la baja en las tasas de interés y repunten el crédito y la actividad. Sin atajos. “Cabeza fría al servicio del corazón caliente”, citó a Alfred Marshall.

Tiene la ventaja de una oposición desarticulada y, al mismo tiempo, escaso margen para autoinfligirse nuevos golpes. El horno no está para Adornis. Su imagen cayó 12 puntos desde enero según mediciones propias y eso afecta también la relación con sus aliados. Anteayer, por ejemplo, durante la recorrida del jefe de Gabinete por un parque solar en Mendoza, Natalio Mema y Víctor Fayad, ministros del gobernador Cornejo, parecieron esquivar las fotos. “El tema Adorni es agotador: en algún momento decantará”, definió alguien que conoce al Presidente y que estuvo el miércoles en el hotel Alvear, donde el Consejo Interamericano de Comercio y Producción recibió al canciller, Pablo Quirno.

Milei necesita dejar atrás el asunto para la etapa que viene, la campaña por la reelección. Esa carrera, que empieza después del Mundial, condicionará también la economía. El horizonte electoral no es inocuo para el mercado y eso influye en el riesgo país. ¿Qué Argentina les espera además a quienes, por ejemplo, han entrado en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI)? Los desembolsos son siempre graduales. Un trabajo de Salvador Vitelli indica que ya hay proyectos por 94.600 millones presentados, de los cuales han entrado efectivamente 1300 millones. No hay dudas de que octubre de 2027 vuelve a ser un punto de inflexión: los bonos que vencen antes de esa fecha tienen un rendimiento muy superior, es decir, mayor riesgo país, que el de aquellos de plazo más extenso. “Riesgo kuka”, suele describir el ministro de Economía, pero la duda excede en realidad al populismo clásico: ¿cuántos espacios políticos están en condiciones de garantizar por ejemplo, y pese a las buenas intenciones, equilibrio fiscal en la Argentina, un país con demandas sociales que superan largamente su productividad? Hasta Macri se quedó en el intento.

De ahí las dudas del establishment económico. ¿Es viable la Argentina? ¿Es compatible el superávit con el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario, que cuesta 0,23 puntos del PBI, unos 1400 millones de dólares al año? ¿Y con la emergencia en Discapacidad? ¿Y con el INTI? El mercado y los empresarios no miran solo a los líderes: son las sociedades las que determinan el rumbo. Milei contó anteayer que, días atrás, un grupo de ejecutivos de Chevron le había planteado que era necesario llegar con estas políticas energéticas a 2031 e incluso después. “Necesitamos 80, 90, 100 años de liberalismo”, concluyó el Presidente, y dividió su receta en tres partes: gestión, estructura partidaria y batalla cultural.

Pero ese sueño dura cinco minutos con un fracaso económico o la estrategia equivocada. Se entiende desde esa óptica la urgencia del Gobierno por eliminar las primarias, proyecto que le facilitaría a la oposición encontrar lo que por ahora no tiene, un candidato, y que el oficialismo pretende empezar a discutir en el Senado. “No están los votos”, le dijo el martes Patricia Bullrich a Karina Milei. Igual que en la campaña 2025, la secretaria general de la Presidencia preferiría no tener que negociar con gobernadores que le condicionen las listas. ¿Es posible? No por ahora.

La mesa política analiza entonces alternativas. Si no se pueden eliminar las primarias, repiten, al menos suspenderlas temporalmente. Eduardo Vischi, senador radical correntino, aportó en estos días una tercera opción: primarias abiertas y simultáneas no obligatorias. “Las PAS”, dicen diputados y senadores. Un mecanismo que, al ser voluntario, resulta ineficaz para ordenar la oferta de la oposición y favorece al Gobierno.

La discusión vuelve a ser privilegiar lo propio o negociar. Si se opta por acuerdos, ¿en qué provincias habría que cancelar candidatos propios para no agregarles competencia a los gobernadores? Cada distrito es distinto. Patricia Bullrich, por ejemplo, piensa que no tiene sentido poner a alguien en Jujuy: Carlos Sadir no es un kirchnerista y podría convertirse en aliado. ¿Qué piensa al respecto Karina Milei? “Noooo, en Jujuy algún candidato vamos a tener”, contestan desde ese lado de la interna. Distinto, dicen, será en territorios como Chaco, donde Zdero es aliado, o Entre Ríos, con Frigerio, a quienes probablemente se les evitará un competidor libertario. En Mendoza, en cambio, tal vez puedan convivir el candidato de Alfredo Cornejo y el del oficialismo, Luis Petri, pero no está tan claro lo que podría pasar en Santa Fe. “El gesto que podemos tener con Pullaro es poner un candidato débil”, propuso otro operador. ¿Y Capital Federal? Tampoco existen coincidencias. Hay, por último, provincias en las que no habrá otra opción que presentar líderes propios: Buenos Aires, La Pampa, Formosa, Tierra del Fuego, Córdoba.

El mapa depende de negociaciones múltiples que incluyen todo, hasta los fondos de la UBA. Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, convocará la semana próxima a rectores de las universidades de Cuyo, Córdoba, Tucumán, Nordeste (Chaco y Corrientes) y La Plata y les propondrá sumarlos a una comisión para discutir el presupuesto de los hospitales escuela. ¿Una provocación para la UBA, que pretende recibir el 95% de esas partidas para el Clínicas?

En el Gobierno confían sin embargo en llegar a un acuerdo. Afirman que la ley votada el año pasado por la oposición incluye solo salarios y becas, pero no gastos de funcionamiento ni recursos para hospitales, y que hay por lo tanto mucho para negociar. “Cumpliendo la ley se nos va todo en salarios”, argumentan.

Difícil desandar las diferencias después de la marcha del martes, algo que el Gobierno intentó hasta último momento evitar. “No lleven el tema al límite, va a ser la cuarta marcha, nosotros estamos recontra preparados y sabemos cómo contestar”, le había dicho Álvarez días atrás en la Embajada de Portugal a Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Pero no hubo caso: la convocatoria se hizo y volvió a ser masiva. No tanto como las anteriores, pero con mayores bríos y hasta carteles nuevos. El más recurrente: la cara de Adorni. Un flanco débil que acaso precipitó la protesta.