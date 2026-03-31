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Termas de Río Hondo: un martes soleado y cálido para los termenses

Los termenses disfrutan de un día soleado con temperaturas agradables. Se anticipan días cálidos y parcialmente nublados.

Hoy 08:11

Hoy, Termas de Río Hondo se presenta con un clima soleado y temperaturas que rondan los 25.2 °C, sensación térmica de 27.2 °C. La humedad se mantiene en un 79%, mientras que el viento sopla a 5.4 km/h desde el este-noreste, brindando un ambiente agradable para los termenses que transitan por la ciudad.

Para el día de hoy, se espera un cielo parcialmente nublado con mínimas de 22.6 °C y máximas que alcanzarán los 33.8 °C. Este cambio en el clima permitirá a los habitantes disfrutar de temperaturas más elevadas durante la tarde, ideal para actividades al aire libre y disfrutar de la calidez del sol.

Mañana, el clima se mantendrá en una tendencia soleada, con mínimas que descenderán levemente a 22.4 °C y máximas alcanzando los 32.8 °C. Los termenses podrán disfrutar de un día claro, propicio para salir a pasear y disfrutar de las hermosas vistas que ofrece la ciudad.

En cuanto al jueves, se anticipan más días de sol, con temperaturas mínimas de 23.6 °C y máximas de 33.1 °C. Este clima agradable permitirá a los residentes planificar actividades al aire libre, disfrutando de la naturaleza y el entorno que rodea a Termas de Río Hondo.

En resumen, el clima en Termas de Río Hondo se mantiene cálido y soleado. Hoy, los termenses disfrutan de temperaturas alrededor de 25.2 °C, mientras que el pronóstico para los próximos días indica un aumento gradual en las temperaturas, con mínimas y máximas que oscilan entre 22.4 °C y 33.8 °C.

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