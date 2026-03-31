Donald Trump estaría dispuesto a dejar de lado la disputa por el estrecho de Ormuz

El presidente de Donald Trump evalúa postergar una eventual operación para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz y concentrar los esfuerzos en la ofensiva militar contra objetivos en Irán . De esta forma, el conflicto en Medio Oriente escala por con ataques directos entre países.

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Según reveló el diario The Wall Street Journal, la Casa Blanca considera que una intervención directa en ese paso marítimo podría extender el conflicto entre cuatro y seis semanas, por lo que dejó de ser una prioridad inmediata.