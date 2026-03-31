Profundo dolor por la muerte de “Pucho” Silighini

Pablo Daniel, muy conocido en el ambiente del pádel en Santiago del Estero, falleció tras atravesar una dura enfermedad y generó una gran congoja en redes sociales.

Hoy 09:38

El ambiente del pádel en Santiago del Estero se encuentra de luto tras conocerse el fallecimiento de Pablo Daniel Silighini, más conocido como “Pucho”, una figura muy querida dentro de la comunidad deportiva.

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Según se supo, Silighini venía atravesando una dura enfermedad y en los últimos días había sido internado en grave estado, lo que había generado una fuerte preocupación en su entorno. Incluso, familiares, amigos y allegados habían impulsado cadenas de oración en redes sociales pidiendo por su recuperación.

Tras confirmarse su fallecimiento, comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida, donde se destacó no solo su vínculo con el pádel, sino también su calidad humana.

Apasionado por el pádel, fue considerado un impulsor del deporte en la ciudad, especialmente a través de su reconocido programa de TIC “Solo Pádel TV”, desde donde difundía y acompañaba el crecimiento de la disciplina. Su huella quedó marcada entre quienes compartieron con él dentro y fuera de la cancha.

Su mirada sobre el boom del pádel

Meses atrás, “Pucho” había sido entrevistado por Noticiero 7 en el marco de un informe titulado “Pádel, el nuevo Tinder: el deporte que volvió con fuerza y ahora también une parejas”, donde analizó el crecimiento sostenido de la disciplina en Santiago del Estero.

En ese espacio, aportó su experiencia y destacó cómo el pádel no solo volvió a ganar protagonismo como actividad deportiva, sino también como un punto de encuentro social, generando vínculos y nuevas historias entre quienes lo practican.