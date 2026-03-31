Brasil: explotó el motor de un avión en el que viajaban 288 personas

La aeronave debió abortar el ascenso y aterrizar de emergencia minutos después del despegue.

Hoy 08:16

Un avión de Delta Air Lines debió regresar de emergencia al Aeropuerto Internacional de Guarulhos tras una falla en su motor izquierdo que derivó en un incendio dentro del predio aeroportuario. El episodio ocurrió durante la noche de este domingo, poco después del despegue y obligó a suspender temporalmente las operaciones en la terminal aérea. La aeronave, que volaba hacia Atlanta, transportaba a 288 personas.

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Se trata del vuelo DL104 —operado por un Airbus A330-300 con matrícula N813NW— el cual registró explosiones y llamaradas en uno de sus motores instantes después de iniciar el ascenso, según reportó el medio Aviación Online. Además, como consecuencia, residuos incandescentes cayeron sobre la vegetación cercana a la pista y provocaron un foco ígneo en el área.

Un video registrado desde el interior del avión capturó el momento del despegue y la falla en el motor. En las imágenes, grabadas por un pasajero a través de una de las ventanillas, se observa un primer destello a instantes de que la aeronave se elevara, seguido de chispas y explosiones.

Aunque las llamas no se distinguen con claridad, la intensidad de los destellos sugiere la presencia de fuego. De fondo se escuchan los gritos de los pasajeros, mientras el avión modifica enseguida su trayectoria para regresar a la pista.

Según consignó el medio Aeroin, desde la torre de control, los operadores advirtieron la situación y notificaron de inmediato a la tripulación: “Delta, tienen fuego en las alas”. El piloto confirmó la emergencia y solicitó regresar al aeropuerto, por lo que interrumpió el ascenso a unos 4500 pies para iniciar el procedimiento de aterrizaje.

Debido a que una de las pistas se encontraba fuera de servicio por tareas de mantenimiento programadas, el avión aterrizó en la misma desde la que había despegado unos diez minutos antes. A su vez, los restos desperdigados en la aeropista y el incendio en el césped contiguo obligaron a detener las operaciones del aeropuerto.

El equipo de bomberos fue desplegado y trabajó tanto en la extinción del fuego en el terreno como en la asistencia a la aeronave.

Por su parte, luego del incidente, la compañía aérea indicó en un comunicado que el vuelo regresó poco después del despegue por un “problema mecánico”. Además, señalaron que el aterrizaje se realizó “sin incidentes” y que los pasajeros fueron trasladados en autobús hacia la terminal. No hubo heridos.