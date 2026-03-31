Franco Colapinto hará una exhibición en Buenos Aires con un auto de Alpine

El piloto argentino se presentará el 26 de abril en Palermo, en un evento que promete convocar a miles de fanáticos durante la pausa de la Fórmula 1.

Hoy 10:08

Franco Colapinto regresará a la Argentina para protagonizar una exhibición con un auto de Fórmula 1 en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. El evento se llevará a cabo el domingo 26 de abril y permitirá a los fanáticos ver en acción al piloto bonaerense.

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La muestra se realizará en el barrio porteño de Palermo, donde se montará un circuito urbano sobre la avenida del Libertador y la avenida Sarmiento, con paso por el tradicional Monumento de los Españoles.

El evento se enmarca en el receso de la Fórmula 1, tras la cancelación de las carreras de Arabia Saudita y Bahréin debido al conflicto bélico en Medio Oriente, lo que abrió un espacio en la agenda de la escudería Alpine para organizar la exhibición en el país.

Colapinto girará a bordo de un Lotus E20, un monoplaza de la temporada 2012 que fue utilizado por el equipo Lotus F1 Team y que estuvo en manos de pilotos como Kimi Räikkönen y Romain Grosjean. Este tipo de autos son los permitidos para este tipo de eventos, ya que el reglamento no habilita el uso de modelos actuales fuera de competencia.

Será la primera vez desde diciembre de 2011 que un coche de Fórmula 1 vuelva a rodar en las calles de Buenos Aires, cuando el australiano Daniel Ricciardo se subió a un Red Bull RB7 tras consagrarse campeón.

Cómo será el evento y qué opciones habrá para el público

La organización dispuso diferentes modalidades para que el público pueda disfrutar del espectáculo. Habrá sectores de acceso libre y gratuito a lo largo del circuito, mientras que también se habilitarán tribunas y espacios VIP para los fanáticos que busquen una experiencia más completa.

Además, se instalará una Fan Zone con simuladores y merchandising oficial, y un sector de boxes con acceso especial que permitirá ver de cerca el auto y el trabajo del equipo de Alpine.

El evento promete ser una verdadera fiesta del automovilismo y una oportunidad única para que el público argentino vuelva a vivir de cerca la emoción de la Fórmula 1.