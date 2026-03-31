Con gran éxito se vivió el “Concierto por los Bosques y la Paz”

El Ensamble ofreció un exquisito repertorio de música de cámara con obras de grandes compositores.

Hoy 08:29

Con una destacada convocatoria de más de 200 personas, el auditorio del Complejo Edificio Jardín Botánico de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero fue escenario de una velada única, donde la música y la conciencia ambiental se unieron en el “Concierto por los bosques y la paz”, a cargo de la Orquesta Ensamble Amigos de la Música.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El evento contó con la presencia de la decana Dra. Nancy Giannuzzo, el vicedecano Dr. Miguel Sarmiento y la vicerrectora de la UNSE, Dra. Fernanda Mellano. También acompañaron el ministro de la Producción, Ing. Néstor Machado; la directora de Bosques, Dra. Noelia Zanichelli; la directora de Ambiente, Ing. Isabel Brandan, el rector de la UCSE, Ing. Luis Lucena; Dr. José Antonio Musso, Coordinador General de la Red Federal de Estudios sobre el Derecho Humano a la Paz (ReFEPAZ) y el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago del Estero, Mons. Enrique Martínez Ossola, junto a decanos, vicedecanos, secretarios, directores, docentes, no docentes, estudiantes y público en general.

El Ensamble ofreció un exquisito repertorio de música de cámara con obras de grandes compositores, interpretadas por los músicos Luciano Medina Carfí, Dr. Martín Thren, Lautaro Coronel, Eduardo Aguirre, Matías Cejas, Analía Griffa, Facundo Luna, Ernesto Medina, Leonardo Gutiérrez y Ricardo Cianferoni. Desde la Facultad de Ciencias Forestales se agradeció especialmente al Dr. Martín Thren por su valioso aporte en la propuesta y concreción de este concierto.

Durante la noche Dana Rodríguez, del Foro Juvenil de Cultura de Paz realizó la lectura de un texto alusivo a los bosques y la paz, aportando un momento de reflexión.

En la pausa, los asistentes disfrutaron de una degustación de café de algarroba y productos derivados del bosque en el hall del complejo. Se agradece especialmente a Oro del Estero (José Mitre), Cooperativa Agronaciente, Nancy Campos (productora) y al Colegio Giuseppe Tovini por su acompañamiento y colaboración.