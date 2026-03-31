Causa $Libra: nuevos audios de Mauricio Novelli muestran la influencia que tenía sobre los posteos de Javier Milei

Una gran incógnita en la causa $Libra es quién le facilitó al jefe de Estado el código de 44 caracteres que difundió en su cuenta de X para operar con la cripto. Además de las llamadas antes, durante y después del lanzamiento, hay revelaciones en los chats hallados por la DATIP.

Hoy 06:54

A las 19:01 del 14 de febrero de 2025, el presidente de la Nación Javier Milei hizo un posteo en Twitter en el que difundió el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA. Allí publicó un código alfanumérico de 44 caracteres necesario para operar el token. Cómo consiguió esa información sigue siendo una de las grandes incógnitas en el expediente que instruye el fiscal Eduardo Taiano, aunque las pruebas obtenidas del peritaje al celular del lobista Mauricio Novelli son sugerentes: además de los llamados frenéticos durante el lanzamiento que ya se habían conocido, ahora se suman nuevos audios que dan cuenta de la influencia que tenía el empresario sobre el jefe de Estado y sus redes sociales.

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Novelli, fundador de la academia N&W Professional Traders, organizador del Tech Forum Argentina y presunto nexo entre la Casa Rosada y Hayden Davis -quien lanzó $LIBRA a través de su empresa Kelsier Ventures-, tenía en su iPhone 16 exactamente 4771 archivos que fueron recuperados por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) en su WhatsApp.

Todas esas grabaciones y sus respectivas transcripciones están contrastadas con la conversación completa que mantenía Mauricio Novelli con su interlocutor, mientras que otros audios están “sueltos” y, al menos por la información que se pudo cotejar, no se tiene precisión exacta sobre la fecha en la que fueron enviados ni el remitente.

No obstante, tan solo el contenido de cada audio que acompaña este artículo es revelador por sí mismo. Novelli repite una y otra vez que le envía contenido a Milei para que lo publique en sus redes sociales, e incluso llega a mostrarse cansado de tener que hacerlo tan seguido.

“Genial, ahí seguro sube Milei. Ese es un tema, ¿viste?, de romperle las bolas todos los días para que suba el chabón. Pero bueno, nada, la vida. Es decir, no puedo dejar completamente de laburar, ¿entendés? Yo lo que hago, si no, a veces, ponele el viernes, es laburar menos. Pero siempre estoy, ¿entendés? Si no, viste cómo es el tema del circo, ¿no? No gira”, le dice Novelli a alguien de N&W Professional Traders.

Por aquellos años, ya siendo diputado nacional, Javier Milei promocionaba seminarios y cursos de la academia, donde también dio clases virtuales.

En otro audio a una colaboradora, Novelli expresó precisiones sobre qué haría Milei, casi como si le hubiera dado órdenes: “Ya le hablé a Milei. Hay que ver si publica o no. Ya le dije que si no publica a las once, que lo publique mañana”.

De otra grabación se desprende lo siguiente: “Necesito que hables ya con Mija (Mijail Popov, un analista cercano a Novelli) para coordinar lo del seminario. Decile eso, porque le tengo que decir a Milei que suba. Y si no llega a estar subida la historia con que ‘se anoten al seminario’, vamos a perder todo el tráfico”, pide Novelli, y aclara: “Todavía no, porque todavía no publica Milei, pero ya tener todo el link armado, cosa que yo te diga: ‘Che, publica Milei ahora’”.

Los audios permiten presumir que existía una mecánica habitual entre Novelli y el presidente para coordinar publicaciones en sus redes sociales con las que se promocionaban los negocios de sus empresas.

Luego del escándalo, Javier Milei brindó una entrevista al periodista Jonatan Viale, en el canal TN, donde afirmó que se había encontrado casualmente con el proyecto mientras navegaba por internet: “Es una información que apareció. Cuando se hizo público, por mi fanatismo por la cuestión tecnológica, difundí. Pero difundí como difundí cientos de cosas, que cuando las veo, digo, yo tuiteo. Dije: ‘Ah, apareció, vamos, vamos, porque esto ayuda a los emprendedores”.

Esta información debe ser entendida junto al resto de la prueba que aportó el análisis forense al celular del lobista, que contradice esa versión oficial.

Es que, según el análisis de la DATIP, entre los días 14, 15 y 16 de febrero del año 2025, Novelli se comunicó 38 veces con Javier Milei, su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo.

Solamente el día del lanzamiento de $LIBRA, los cruces de llamadas fueron incesantes desde las 17:53 -una hora y diez minutos antes del posteo- y hasta la medianoche, cuando el token ya había colapsado: hubo 19 comunicaciones entre el lobista y lo que por entonces se conocía como el Triángulo de Hierro.

Se espera que durante los próximos días haya definiciones en la causa $LIBRA. Mauricio Novelli pidió la nulidad del peritaje a su celular por supuestas filtraciones desde la DATIP, además de otras irregularidades que reprochó a través de su defensa.

En paralelo, la querella que impulsan el diputado Juan Grabois y el abogado Nicolás Rechanik pidió la indagatoria de Novelli, los hermanos Milei, Manuel Terrones Godoy, socio y organizador del evento Tech Forum, Sergio Morales, funcionario de la Comisión Nacional de Valores (CNV), y otros involucrados.

Quien deberá decidir sobre estos planteos es el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.