Maher Carrizo, el jugador más caro del fútbol argentino, y Exequiel Zeballos entre el Top 10

El cierre del Torneo Clausura 2025 actualizó el ranking de los futbolistas con mayor valor de mercado y dos santiagueños se destacan en lo más alto y dentro del top ten de la Liga Profesional.

Hoy 17:26

Con el campeonato ya finalizado, el mercado vuelve a marcar la agenda y los números toman protagonismo. En ese contexto, el santiagueño Maher Carrizo aparece en la cima del ranking como uno de los jugadores más caros del fútbol argentino, con una cotización de 10 millones de dólares. A sus 19 años, el delantero se consolidó como una de las grandes apariciones del año y su proyección despierta fuerte interés desde el exterior.

El joven atacante no está solo en la elite. Exequiel Zeballos, también santiagueño, integra el Top 10 de los futbolistas más valiosos del fútbol argentino con una valuación de 7 millones de dólares. El extremo, ya consolidado en Primera, sigue siendo un activo fuerte del mercado local y un nombre seguido de cerca desde el exterior.

En lo más alto del listado, Carrizo comparte el liderazgo con Juan Nardoni y Kevin Lomónaco, ambos también tasados en 10 millones. Apenas por debajo aparecen Cristian Medina y Santiago Sosa, con valores de 9 millones, confirmando un podio dominado por jugadores jóvenes y con margen de crecimiento.

El ranking lo completan Felipe Loyola (8 millones), Alan Lescano (7,5), y el trío de Lautaro Rivero, Zeballos y Kevin Castaño, todos con 7 millones. El dato no es menor: la juventud vuelve a ser el principal capital del fútbol argentino, y Santiago del Estero tiene dos representantes entre los nombres más cotizados del país.

Ranking de los jugadores más valiosos del fútbol argentino (2025):

Maher Carrizo (19) – 10 millones de dólares

– 10 millones de dólares Juan Nardoni (23) – 10 millones de dólares

– 10 millones de dólares Kevin Lomónaco (23) – 10 millones de dólares

– 10 millones de dólares Cristian Medina (23) – 9 millones de dólares

– 9 millones de dólares Santiago Sosa (26) – 9 millones de dólares

– 9 millones de dólares Felipe Loyola (25) – 8 millones de dólares

– 8 millones de dólares Alan Lescano (24) – 7,5 millones de dólares

– 7,5 millones de dólares Lautaro Rivero (22) – 7 millones de dólares

– 7 millones de dólares Exequiel Zeballos (23) – 7 millones de dólares

– 7 millones de dólares Kevin Castaño (25) – 7 millones de dólares

Fuente: Transfermarkt (@TMes_news)