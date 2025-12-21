Ingresar
El Changuito Zeballos a fondo: su gran cierre de año, el festejo ante River y el cambio interno

El delantero santiagueño de Boca, que cerró el 2025 en un gran nivel, habló sobre varios temas y expresó sus sensaciones.

Hoy 12:12
Exequiel Zeballos Boca festejo

El 2025 del santiagueño Exequiel Zeballos terminó en alza y con una sensación que ilusiona a Boca. El Chango dejó atrás lesiones, silencios y frustraciones, recuperó la magia y cerró el año afianzado como titular, siendo decisivo en partidos clave y protagonista del Superclásico. “Me da vergüenza volver a ver el festejo con River”, confesó en una entrevista con la revista oficial Desde La Boca.

El Changuito se convirtió en el Chango, en una versión más madura de aquel pibe que soñaba con “jugar en la Bombonera y tirar magia”. Después de varios años marcados por la recuperación y la espera, reapareció en el tramo final del año no solo jugando, sino marcando la diferencia.

El cambio interno y físico

El propio jugador explicó las claves de su resurgir. El trabajo consciente, la fe y el respaldo de los referentes fueron fundamentales. “Soy muy creyente. Aprendí que las cosas suceden por algo y que Dios a veces nos pone a prueba. Hay que ser paciente y prepararse”, expresó.

Además, dejó un mensaje claro sobre su evolución futbolística: “El fútbol es cada vez más de atletas, no alcanza solo con la habilidad”. El nuevo Zeballos aparece más fuerte, más sólido en el cuerpo a cuerpo y convencido de sus virtudes.

El regreso a lo grande

Su reaparición coincidió con la levantada de Boca. Sumó minutos desde el banco, volvieron los goles y también las sonrisas. El tanto ante Belgrano fue clave para volver a tener continuidad. Luego llegaron actuaciones decisivas frente a Barracas Central, Estudiantes y River, con goles y asistencias.

Sobre el penal errado ante el Pincha, recordó: “Nunca había fallado uno en Boca y me puse muy mal”. En el descanso, Paredes, Cavani, Marchesín y Advíncula lo tranquilizaron. Del error pasó al gol minutos después: “Por suerte pude convertir enseguida”.

La vincha y la imagen del año

La nueva versión del Chango también trajo un símbolo: la vincha. Nació de casualidad, en un picado en Santiago del Estero, y terminó siendo parte de su identidad dentro de la cancha. “Desde entonces la uso siempre”, contó.

La foto del año de Boca lo tiene con vincha incluida, celebrando su gol a River casi entre los hinchas. “Ni me acuerdo bien cómo fue. Me da vergüenza volver a verlo”, admitió. Fue su primer Superclásico como titular y lo vivió a pleno: gol, asistencia, ovación y clasificación a la Copa Libertadores.

Un punto de partida

El cierre de 2025 fue una confirmación. El talento sigue intacto y el cuerpo, finalmente, responde. Ahora el desafío es mayor: 2026 aparece como el año de la consolidación definitiva.

