El “Changuito” Zeballos visitó la cancha de Sarmiento: “Siempre disfruto de volver a Santiago”

El delantero de Boca Juniors regresó a Santiago del Estero, recorrió las instalaciones de su club natal en La Banda y habló sobre su presente futbolístico y sus grandes objetivos.

Hoy 19:51

Exequiel “Changuito” Zeballos visitó este lunes las instalaciones del Club Sarmiento de La Banda, institución donde dio sus primeros pasos en el fútbol. El delantero de Boca Juniors fue recibido con entusiasmo por dirigentes, hinchas y, especialmente, por los niños de la entidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante su paso por la cancha de Sarmiento, Zeballos se tomó el tiempo para sacarse fotos y firmar autógrafos con cada uno de los chicos que se acercaron a compartir un momento con su ídolo. “Siempre disfruto de volver a Santiago y de visitar Sarmiento”, expresó el futbolista, emocionado por el cariño recibido.

En diálogo con Radio Panorama, el atacante habló sobre sus sueños y proyectos a futuro. Confirmó que uno de sus mayores anhelos es disputar un Mundial con la Selección Argentina, aunque remarcó que su principal objetivo es “seguir disfrutando de jugar al fútbol”.

De cara al 2026, Zeballos destacó la importancia de realizar una buena campaña internacional con Boca: “Lo más importante es hacer una buena Copa Libertadores”, afirmó.

Finalmente, el “Changuito” se refirió al presente de su comprovinciano Maher Carrizo, pretendido por River y Boca. “Me pone muy contento el presente de Maher, tanto por él como por su familia. Le deseo lo mejor, vaya a River o a Boca”, concluyó.