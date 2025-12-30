El Changuito Zeballos a fondo: su amor por Sarmiento, el presente en Boca, el gol a River y la Copa Libertadores 2026

El Changuito visitó el club de sus amores, fue reconocido por los dirigentes y compartió un emotivo encuentro con los hinchas. Además habló de todo en un mano a mano con Noticiero 7.

Hoy 16:07

Exequiel Zeballos vivió una jornada especial en la ciudad de La Banda. El delantero de Boca Juniors regresó a Sarmiento, el club donde dio sus primeros pasos, y fue recibido con afecto por dirigentes, entrenadores e hinchas que se acercaron para sacarse fotos y pedirle autógrafos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En un mano a mano con Noticiero 7, el Changuito expresó su emoción por volver a su lugar de origen. “Me pone muy contento volver siempre a mi ciudad y mucho más al club de mis inicios. Cada vez que vuelvo a Buenos Aires me voy con una energía muy linda”, señaló. Además, agradeció el acompañamiento que recibió desde chico: “Desde que mi papá me hizo hincha de Sarmiento lo sigo siempre, y quiero agradecerles a los dirigentes que me dan la oportunidad de entrenar acá”.

Sobre su año deportivo, Zeballos remarcó que cerró una temporada positiva en lo personal. “Lo terminé muy bien, nos faltó el título pero logramos clasificarnos a la Copa Libertadores. Ahora debo volver el 1 de enero y arrancar con todo la pretemporada”, afirmó, ya pensando en el 2026 con el Xeneize.

El atacante también se refirió a su gol frente a River, clave en la clasificación. “Cuando fui a festejar se me apagó la tele, siempre con respeto. El equipo lo necesitaba y además era la clasificación a la Libertadores. Me dieron mucha confianza, sobre todo Leandro Paredes, que siempre nos ayuda a los más chicos”, destacó.

Zeballos aprovechó el momento para dejar un mensaje a los más jóvenes que sueñan con llegar. “En las escuelitas lo más importante son los padres, que acompañan y dan consejos no solo en el fútbol sino en la vida. Es una etapa para disfrutar. Lo más difícil viene después, cuando estás lejos de la familia”, recordó.

Por último, dejó en claro cuál es el gran objetivo de Boca. “La Copa Libertadores es la obsesión, nuestra y de la gente. Trataremos de dar lo mejor. Ahora a terminar el año con la familia y agradecer el cariño de toda la gente de Santiago cada vez que vengo”, concluyó.