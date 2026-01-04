Cristina Kirchner fue contundente y criticó la captura de Maduro: “EEUU volvió a cruzar un límite”

Tras recibir el alta médica, la dos veces presidenta se refirió a la intervención militar a cargo de Donald Trump en Venezuela y condenó el "secuestro" de Nicolás Maduro y su esposa, al advertir sobre una violación al derecho internacional y un precedente geopolítico peligroso.

Hoy 12:10

Tras ser dada de alta de su internación de dos semanas en el Sanatorio Otamendi, la expresidenta Cristina Kirchner publicó un mensaje en el que hizo alusión a la intervención armada de Estados Unidos en Venezuela y condenó la posterior detención de Nicolás Maduro y su esposa.

“La administración Trump en EE.UU. volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir", escribió este domingo en su cuenta de X.

En su primer posteo tras ser intervenida quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada, la exmandataria consideró: “Se puede estar a favor, en contra o no importarte el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero nadie lo puede negar”.

“Resulta insoslayable señalar que el objetivo perseguido y declarado públicamente por el gobierno de Donald Trump, al llevar adelante lo que denominó pomposamente como ‘Operación Resolución Absoluta’, no es ‘restablecer un gobierno democrático en la República de Venezuela’, ni ‘la lucha contra el narcotráfico’, sino apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional… A cara descubierta“, añadió.

"En el pasado, la aplicación de la política del Gran Garrote (Big Stick) del corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe, especialmente en América Latina, justificando intervenciones militares directas o apoyos desembosados, a través de sus agencias de seguridad, a golpes de estado y la consecuente instalación de dictaduras militares sangrientas, lejos de favorecer a EEUU generó en la región un sentimiento adverso hacia ese país. No solo eso, sino que en muchos casos generó atraso económico y social en los países afectados“, detalló.

Y marcó: “Hoy la violación a la Carta de Naciones Unidas (ONU), del Derecho Internacional y del más elemental sentido común, frente al hecho objetivo de la absoluta ilegalidad e ilegitimidad del secuestro (literal) de un presidente y su esposa en su propio país, en un operativo que además produjo la muerte de numerosas personas, genera un escenario de alta inestabilidad en el país agredido y peligroso antecedente en materia geopolítica, que habilitaría cualquier acto de violación de soberanía política, apropiación territorial o de recursos por parte de cualquier potencia con poderío económico y militar sobre países más débiles".

Cristina Kirchner recibió el alta este sábado y regresó a su casa de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, en donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad y en donde será seguida por su equipo médico.

La líder del PJ había ingresado al Otamendi el 20 de diciembre a raíz de una dolencia abdominal por la que debió ser operada esa misma noche, luego de ser diagnosticada con apendicitis. Según se indicó en los últimos partes médicos, su evolución se vio afectada por un cuadro de íleo postoperatorio, que se caracteriza por la ausencia transitoria de la función intestinal luego de una intervención quirúrgica.