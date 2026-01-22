En vivo: Aldosivi y Defensa abren el telón del Apertura en Mar del Plata

El Tiburón y el Halcón se enfrentan este jueves desde las 17:00 en el José María Minella.

Hoy 17:35

Aldosivi y Defensa y Justicia se medirán este jueves a las 17:00, en el Estadio José María Minella, en el debut de ambos en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El conjunto marplatense llega con la necesidad de dejar atrás la lucha por el descenso, mientras que el Halcón buscará cambiar la imagen tras un flojo cierre de la temporada pasada.

