Fluminense rechazó la primera oferta de Boca por Kevin Serna

El club brasileño consideró insuficientes los 5 millones de dólares propuestos por el Xeneize y fijó su pretensión en una cifra cercana a los 7 millones. La negociación sigue abierta.

Hoy 14:27

Boca recibió una respuesta negativa de Fluminense por Kevin Serna, luego de que el club carioca rechazara la oferta inicial de 5 millones de dólares enviada en las últimas horas. Desde Río de Janeiro entendieron que la cifra no se ajusta a la valoración que hacen del futbolista, aunque dejaron en claro que existe voluntad para seguir negociando.

El extremo colombiano es una de las prioridades del mercado para la dirigencia xeneize tras caerse la llegada de Marino Hinestroza. El perfil de Serna encaja en la idea que impulsa Juan Román Riquelme para reforzar el frente de ataque, pero el primer intento no alcanzó: el Flu pretende un monto más cercano a los 7.000.000 USD para dejarlo salir.

Pese al rechazo inicial, en Brandsen 805 consideran que la postura de Fluminense no es definitiva y que hay margen para avanzar si se mejoran las condiciones económicas. El club brasileño tiene margen para plantarse, ya que Serna tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027, un punto clave en la negociación.

Mientras tanto, el Consejo de Fútbol no se limita a una sola alternativa. Boca también avanza en gestiones por Ángel Romero y Alexis Cuello en su búsqueda por reforzar la ofensiva. Con el mercado de pases entrando en su tramo decisivo y el debut en el Torneo Apertura cada vez más cerca, el Xeneize acelera para sumar variantes pensando no solo en la urgencia, sino también en el objetivo mayor: la Copa Libertadores.