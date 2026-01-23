La decisión de Fluminense que podría acercar a Kevin Serna a Boca

El colombiano es uno de los principales objetivos que mantiene el optimismo pese al rechazo de la primera oferta

Hoy 18:23

Kevin Serna volvió a quedar en el centro de la escena luego de marcar un doblete en la victoria de Fluminense sobre Nova Iguaçu por el Campeonato Carioca. El colombiano es uno de los principales objetivos de Boca, que mantiene el optimismo pese al rechazo de la primera oferta y a la postura inicial del club brasileño de no desprenderse del futbolista.

En las últimas horas, un hecho podría modificar el escenario: Fluminense confirmó la contratación de Jefferson Savarino, extremo venezolano de 29 años proveniente de Botafogo y figura en la obtención de la Copa Libertadores 2024. La llegada de un jugador de similares características alimenta la ilusión en La Ribera, que interpreta este refuerzo como una posible señal de apertura para negociar la salida de Serna.

Por ahora, la última respuesta del Flu fue negativa ante una propuesta cercana a los 5 millones de dólares, pero en Boca ya avanzaron en los números del contrato del jugador y preparan una nueva oferta para intentar acercarse a las pretensiones económicas del conjunto carioca. El respaldo dirigencial es total y Juan Román Riquelme confía en que la situación pueda destrabarse.

Otro dato que suma expectativa es que el representante de Serna viajó a Brasil con el objetivo de facilitar su salida, un movimiento que no garantiza el desenlace, pero que refuerza el optimismo xeneize. De todos modos, la postura del entrenador Luis Zubeldía será determinante para definir el futuro del colombiano.

Mientras el DT se recupera de una angioplastía y es reemplazado por Maximiliano Cuberas, desde el cuerpo técnico dejaron en claro su valoración. “Lo consideramos un jugador muy importante para la plantilla”, expresó el ayudante tras el partido, destacando su regularidad y su rol dentro del equipo.

Tras su actuación destacada, Serna evitó referirse a su futuro y se mostró enfocado en el presente de Fluminense. “Lo más importante es que el equipo ganó para tener confianza para el partido del domingo”, señaló, en alusión al clásico ante Flamengo, mientras en Boca aguardan que los próximos días traigan novedades favorables.