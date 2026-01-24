Ingresar
¿Cuándo lloverá en Santiago del Estero? Qué dice el pronóstico para esta noche y el domingo

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este sábado no se esperan precipitaciones, mientras que el domingo podría registrarse un 40% de probabilidad de lluvias durante la mañana.

Hoy 19:52

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que no se esperan lluvias en Santiago del Estero durante este sábado, en una jornada que se presentará con condiciones estables y cielo sin precipitaciones previstas.

De acuerdo al pronóstico oficial, la inestabilidad recién podría aparecer el domingo, aunque de manera acotada. Para esa jornada, el SMN anticipa un 40% de probabilidades de lluvias durante la mañana, mientras que el resto del día el cielo se mantendrá parcialmente nublado, sin nuevos eventos de relevancia.

En cuanto a las temperaturas, el domingo se perfila como un día muy caluroso, con una máxima estimada de 37 grados, manteniendo la tendencia de altas marcas térmicas que afectan a la provincia.

A pesar de las posibles precipitaciones matinales del domingo, el alivio térmico no llegará. Para el lunes, el organismo nacional anuncia una temperatura máxima de 40 grados, lo que extenderá el escenario de calor intenso en el inicio de la próxima semana.

